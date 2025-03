Test smartfona realme 12+ 5G z układem Dimensity 7050 i aparatem Sony LYT-600. Dla tych, którzy potrzebują sporej przestrzeni na dane

Jaki jest przepis na idealnego smartfona ze średniej półki? Wydaje się, że podstawowym warunkiem jest energooszczędny procesor o odpowiedniej wydajności, który obsługuje sieć 5G i szereg innych nowych technologii. Kolejnym punktem jest ekran. Najlepiej, by był to panel AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z wysoką częstotliwością odświeżania obrazu. Nie może zabraknąć także porządnego aparatu fotograficznego. Atrakcyjnym dodatkiem jest pojemna bateria z obsługą szybkiego ładowania czy system Android z gwarancją wielu aktualizacji. No i nie można zapominać o atrakcyjnym designie - w końcu spora grupa konsumentów kupuje oczami, prawda? Biorąc te wszystkie aspekty pod uwagę, można dojść do wniosków, że swoją pracę domową idealnie wypełniła marka realme. Jej nowy model 12+ 5G na papierze spełnia właściwie wszystkie niezbędne warunki do tego, by zostać hitem sprzedażowym.

Autor: Piotr Piwowarczyk

W ostatnich miesiącach marka realme przeprowadziła już szeroką ofensywę na niską, a także na średnią półkę cenową. W sprzedaży pojawiły się tanie, dosyć ciekawe modele z literką C, które wyróżniają się m.in. systemem powiadomień Mini Capsule. Ostatnio do sklepów trafiły natomiast wyczekiwane przez wielu modele realme 12 Pro+ i realme 12 Pro, które odznaczają się już znacznie lepszą specyfikacją z całkiem zaawansowanym zestawem aparatów - w końcu rzadko się zdarza, by nowe nieflagowe smartfony miały na pokładzie teleobiektyw. Tak się jednak składa, że po tych wszystkich premierach w segmencie między 1000 a 2000 zł pojawiła się spora dziura w ofercie realme. Na szczęście dostrzegł to sam producent, w związku z czym zaprezentowano linię urządzeń realme 12, już bez dopisku Pro. Składa się ona z dwóch modeli: podstawowego oraz realme 12+ 5G. My postanowiliśmy sprawdzić, jak wypada w praniu ostatni z wymienionych smartfonów z nowej rodziny.

Smartfon realme 12+ 5G na papierze prezentuje się jak średniak idealny. Można odnieść wrażenie, że producent zadbał o wszystko co najbardziej cenione przez użytkowników szukających uniwersalnego smartfona.

Smartfon realme 12+ 5G posiada chip MediaTek Dimensity 7050 współpracujący z 12 GB RAM-u i szybką pamięcią wewnętrzną typu UFS 3.1. Producent chwali się, na pokładzie znalazł się aparat główny Sony LYT-600 OIS (50 MP), który ma zagwarantować świetną jakość zdjęć. Poza tym mamy dodatkowe aparaty 8 MP + 2 MP (ultraszerokokątny i makro), a także "oczko" 16 MP do zdjęć selfie i wideorozmów. Ekran to panel AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+. Poza tym mamy typową baterię 5000 mAh z obsługą ładowania 67 W SuperVOOC, głośniki stereo Hi-Res, złącze mini-jack 3,5 mm czy slot na kartę microSD (do 2 TB). Jak więc widać, trudno przyczepić się do jakiegokolwiek aspektu - producent zadbał o wszystko co najważniejsze i najbardziej cenione przez użytkowników szukających uniwersalnego smartfona ze średniej półki.

realme 12+ 5G Samsung Galaxy A35 5G realme 12 Pro Platforma mobilna Dimensity 7050 Exynos 1380 Snapdragon 6 Gen 1 Procesor graficzny Mali-G68 MC4 Mali-G68 MP5 Adreno 710 System operacyjny Android 14 z realme UI Android 14 z OneUI Android 14 z realme UI Pamięć RAM 12 GB LPDDR4X 6 / 8 GB LPDDR4X 12 GB LPDDR4X Pamięć wbudowana 512 GB UFS 3.1* 128 / 256 GB UFS 2.2 256 GB UFS 3.1 Obsługa kart SD tak, do 2 TB tak, do 1 TB nie Obsługa Dual SIM 2x nanoSIM 2x nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 6, BT 5.2, NFC 5G, WiFi 6, BT 5.3, NFC 5G, WiFi 6, BT 5.2, NFC Łączność przewodowa USB-C 2.0 USB-C 2.0 USB-C 2.0 Rozmiar ekranu 6,67" AMOLED 120 Hz 6,6" AMOLED 120 Hz 6,7" AMOLED 120 Hz Rozdzielczość ekranu 2400 x 1080 px 2340 x 1080 px 2412 x 1080 px Kamera przednia 16 MP 13 MP 16 MP Kamera tylna 50 + 8 + 2 MP 50 + 8 + 2 MP 50 + 32 + 8 MP Klasa odporności IP54 IP67 IP65 Akumulator 5000 mAh 5000 mAh 5000 mAh Ładowanie 67 W 25 W 67 W Wymiary obudowy 163 x 75,5 x 7,9 mm 161,7 x 78 x 8,2 mm 161,5 x 74 x 8,8 mm Waga urządzenia 190 g 209 g 190 g Premierowa cena 12+512 GB - 1899 zł 6+128 GB - 1649 zł 12+256 GB - 1999 zł

* - testowany przez nas wariant ma 256 GB pamięci wewnętrznej, ale póki co producent nie ma w planach wprowadzenia go do sprzedaży

Warto dodać jeszcze, urządzenie wykonane jest w całości z tworzyw sztucznych, ma plecki ze skóry wegańskiej i działa pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką realme UI 5.0. Do naszej redakcji trafił beżowy wariant kolorystyczny (jest jeszcze zielony), a samo urządzenie zostało wycenione na 1899 zł. Trzeba przyznać, że to niemało, zwłaszcza w stosunku do realme 12 Pro, który za sprawą ogólnego designu czy teleobiektywu sprawia wrażenie modelu z nieco wyższego segmentu. Nietrudno jednak dostrzec, że pod kilkoma względami to model z plusem okazuje się lepszy od modelu Pro. Na następnych stronach artykułu przekonacie się, jak urządzenie prezentuje się w praktyce. Zapraszamy do lektury!