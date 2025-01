NVIDIA GeForce RTX 5090 - poznaliśmy specyfikację karty graficznej, pierwsze przecieki zapowiadają duży wzrost wydajności

W 2025 roku mają się ukazać nowe karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5000 z rodziny Blackwell. Od dłuższego czasu pojawiają się sporadyczne wycieki na temat pamięci VRAM, użytej litografii, planowanego oznaczenia chipów czy strzępki informacji o architekturze układów scalonych. Teraz jednak światło dzienne ujrzały pierwsze przecieki na temat specyfikacji topowego układu GeForce RTX 5090. Nie przedłużając, zerknijmy na nadchodzącego króla wydajności.

NVIDIA GeForce RTX 5090 prawdopodobnie dostanie pamięci VRAM GDDR7 i chip GB202, który będzie dysponował aż o 50% większą ilością rdzeni i 78% większą pamięcią podręczna L2 niż GPU AD102 w GeForce RTX 4090.

Nvidia GeForce RTX 5090 prawdopodobnie zostanie oparty na pełnym lub nieco przyciętym rdzeniu GB202, który będzie współpracował z pamięciami GDDR7. Według użytkownika Panzerlied z portalu Chiphell nowe topowe GPU ma charakteryzować się wzrostem rdzeni aż o 50% względem układu AD102 (GeForce RTX 4090). Konkretnie mowa tu o wzroście z 16384 rdzeni CUDA do około 24 tysięcy rdzeni CUDA. Powinniśmy również otrzymać większą liczbę rdzeni RT, gdyż wzrośnie ona z 128 do 192. Może to zwiastować dość duży wzrost wydajności w standardowej rasteryzacji oraz szybsze przetwarzanie obliczeń związanych ze śledzeniem promieni w grach wideo. Z pewnością jest to dobra informacja dla tych, którzy narzekali na nieduży wzrost wydajności w rasteryzacji przy okazji premiery układów z rodziny Ada Lovelace.

NVIDIA GeForce RTX 5090 NVIDIA GeForce RTX 4090 Architektura Blackwell Ada Lovelace Układ graficzny GB202 AD102 Litografia TSMC N3 (3 nm) TSMC N5 (5 nm) Rozmiar rdzenia Brak danych 608 mm² Tranzystory Brak danych 76 mld Jednostki SP ~24000 16384 Jednostki TMU Brak danych 512 Jednostki ROP Brak danych 192 Jednostki RT 192 128 Jednostki Tensor Brak danych 512 Taktowanie bazowe Brak danych 2235 MHz Taktowanie boost ~2900 MHz 2520 MHz Taktowanie pamięci 24000 MHz 21000 MHz Ilość pamięci VRAM 24 GB lub 32 GB 24 GB Typ pamięci VRAM GDDR7 GDDR6X Szyna pamięci VRAM 384-bit lub 512-bit 384-bit Ilość pamięci podręcznej L2 128 MB 72 MB Przepustowość 1536 GB/s lub 2048 GB/s 1000 GB/s Interfejs Brak danych PCI-E 4.0 x16 Współczynnik TGP Brak danych 450 W

Taktowanie Boost układu GB202 ma osiągnąć poziom 2900 MHz, choć mówi się, że chip powinien być w stanie przełamać barierę 3 GHz. Ma to stanowić przyrost o 15% "zegar w zegar" ze starszym układem graficznym. Dodatkowo rozwinięciu ma ulec pamięć podręczna drugiego poziomu, spodziewamy się wzrostu pojemności z 72 MB do 128 MB. Z pewnością dodatkowa pamięć niskiego poziomu przyśpieszy komunikację z pamięcią VRAM GDDR7, która ma osiągnąć taktowania rzędu 24000 MHz. Podsystem pamięci prawdopodobnie będzie dysponował 384-bitową lub 512-bitową szyną danych, co przełoży się na transfery rzędu: 1536 GB/s lub 2048 GB/s. GeForce RTX 5090 ma też otrzymać 24 GB lub 32 GB pamięci VRAM.

Wszystkie te zmiany mają przekładać się na 1,7 raza większą ogólną wydajność od karty graficznej GeFroce RTX 4090. Niestety nie znamy jeszcze pozostałych parametrów nadchodzącego flagowca od NVIDIA, jednak pamiętajmy, że jesteśmy obecnie co najmniej rok do premiery układów z rodziny Blackwell i dużo może się jeszcze zmienić. Dlatego zalecamy podjeść na chłodno do powyższej tabeli ze specyfikacją, choć niewątpliwie nadchodzący GeFroce RTX 5090 prezentuje się dość okazale i zwiastuje duże wzrosty wydajności.

Źródło: VideoCardz, Chiphell (@Panzerlied)