NVIDIA GeForce RTX 5000 - nowe szczegóły na temat przygotowywanych chipów graficznych Blackwell

W 2024 lub 2025 roku ujrzymy prawdopodobnie kolejną generację kart graficznych NVIDII. Co prawda, istnieje także możliwość, że na rynku pojawią się wtedy odświeżone modele z serii Ada Lovelace, ale najnowszy przeciek zdaje się sugerować raczej tę pierwszą możliwość. Okazuje się, że chip graficzny AD104 może nie doczekać się bezpośredniego następcy, co będzie zapewne miało spore znaczenie dla amerykańskiej firmy z punktu widzenia kosztów produkcyjnych.

Według ostatnich doniesień, karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5000 będą korzystały z pięciu rodzajów chipów graficznych. Wśród nich znajdą się: GB202, GB203, GB205, GB206 oraz GB207.

Jak wiadomo, seria kart graficznych Ada Lovelace jest napędzana przez pięć rodzajów chipów – od AD102, wykorzystywanego między innymi w GeForce RTX 4090, do AD107, który trafił do GeForce RTX 4060. Według nieoficjalnych informacji pochodzących z portalu Chiphell i od znanego autora przecieków kopite7kimi, karty graficzne NVIDII kolejnej generacji także będą opierały się na pięciu chipach. Wśród nich znajdą się: GB202, GB203, GB205, GB206 oraz GB207. Zabraknie zatem bezpośredniego następcy AD104, który napędza GeForce RTX 4070 Ti i GeForce RTX 4070. Taki krok może się okazać sensowny z punktu widzenia kosztów produkcyjnych nowej serii kart, ale informacje te są na tę chwilę spekulacjami.

Można przypuszczać, że układy graficzne GB202 trafią do kart z najwyższego segmentu cenowego, czyli do GeForce RTX 5090 (Ti). GB203 to z kolei GeForce RTX 5080 oraz prawdopodobnie GeForce RTX 5070 (Ti). Pozostałe dwa chipy to tak zwany segment mainstreamowy i segment niższy. Brak obecności GB204 teoretycznie powinien pozwolić NVIDII na lepsze zagospodarowanie chipów GB203 z defektami, które uniemożliwiają ich użycie w GeForce RTX 5080. Będzie to z kolei prowadziło do mniejszego współczynnika całkowicie odrzuconych układów graficznych. Oczywiście trzeba podkreślić, że wspomniane defekty nie oznaczają z perspektywy klienta dostarczenia na rynek produktu wybrakowanego, a po prostu karty o niższej wydajności i przez to przystępniejszej cenowo.

Źródło: Tom's Hardware, VideoCardz