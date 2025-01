NVIDIA Blackwell - w układach graficznych nowej generacji mogą zajść poważne zmiany konstrukcyjne

NVIDIA z pewnością nie może być w pełni zadowolona z wyników sprzedaży konsumenckich kart graficznych Ada Lovelace. Na rynku rozwiązań profesjonalnych sytuacja wygląda jednak inaczej. Firma pracuje już nad kolejną generacją GPU o nazwie kodowej Blackwell. Choć nie wiemy o niej oficjalnie jeszcze praktycznie nic, to pojawiają się pierwsze doniesienia sugerujące, czego można się spodziewać. Najprawdopodobniej zajdą poważne zmiany konstrukcyjne.

Najnowsze przecieki dotyczące układów Blackwell zaprezentował mający dobrą reputację użytkownik platformy X – @kopite7kimi. Niestety dotyczą one jedynie rynku profesjonalnego, czyli rozwiązań przeznaczonych do HPC i obsługi AI. Okazuje się, że kolejna generacja GPU tego typu może wykorzystać budowę chipletową. Z architekturą MCM (Multi-Chip Module) ponoć eksperymentuje także AMD i Intel, ale dotąd postęp w zakresie kart graficznych dokonywał się w ramach konstrukcji monolitycznych. Wprowadzenie pierwszych chipletowych układów mogłoby być przełomowym krokiem.

After the dramas of GA100 and GH100, it seems that GB100 is finally going to use MCM.

Teoretycznie MCM można zastosować także w przypadku konsumenckich układów graficznych, gdyż tradycyjne konstrukcje mają swoje granice rozwoju. Świadczą o tym chociażby bardzo duże rozmiary wyżej pozycjonowanych układów Ada Lovelace. W praktyce jednak na przeszkodzie będą prawdopodobnie stały ograniczone możliwości produkcyjne partnerów firmy z Santa Clara. TSMC oferuje przykładowo pakowanie CoWoS, ale firma dzieli swój potencjał pomiędzy różne podmioty, które raczej nie będą skore, żeby zwolnić go na rzecz NVIDII.

Although the number of units(like GPCs or TPCs) in Blackwell will not increase significantly, there are significant changes in its unit structure.