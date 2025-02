Max Payne z obsługą Path Tracingu. 22-letnia gra potrafi zachwycić oświetleniem dzięki wykorzystaniu NVIDIA RTX Remix

Już 22 stycznia swoją premierę będzie miała wersja beta edytora, będącego częścią składową narzędzi NVIDIA RTX Remix. Dostęp do niego będzie miał każdy zainteresowany. Wielu moderów już teraz pochwaliło się efektami swoich prac przy remasterowaniu starszych produkcji. Jednym z takich przypadków jest pierwsza część gry Max Payne, która została wzbogacona o obsługę pełnego Ray Tracingu, lepsze modele postaci i tekstury.

Po oficjalnej premierze narzędzi RTX Remix czeka nas zapewne wysyp fanowskich remasterów starszych gier działających w oparciu o DirectX 8 oraz DirectX 9. Na liście jest między innymi znana gra Remedy Entertainment. Niedawno opublikowane zostało demo przedstawiające, jak nieoficjalny remaster będzie wyglądał w praktyce. Można też przekonać się o tym osobiście pobierając odpowiednie pliki z serwisu ModDB. Modyfikacja wykorzystuje prawdopodobnie najbardziej zaawansowaną odmianę Ray Tracingu, czyli Path Tracing. Dzięki temu Max Payne potrafi na nowo zachwycić grafiką.

Do zremasterowania pierwszego poziomu gry wykorzystane zostało prawdopodobnie samo środowisko uruchomieniowe RTX Remix, więc po opublikowaniu odpowiedniego edytora efekt może być jeszcze bardziej imponujący. Max Payne dzięki modyfikacji oferuje współczesne oświetlenie i ulepszone modele postaci oraz tekstury. Całość cechuje się nieco inną paletą barw niż oryginał, ale w mojej ocenie nowa wersja jest nawet bardziej klimatyczna, choć niektóre fragmenty wydają się zbyt ciemne. Modyfikacja powinna nieco osłodzić oczekiwanie na oficjalne remake'i dwóch pierwszych części cyklu. To dopiero przedsmak tego, na co pozwolą w przyszłości narzędzia NVIDII. Na ich bazie powstaje między innymi odświeżona wersja Half-Life 2.

