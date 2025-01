Intel przygotowuje się do budowy kolejnej fabryki poza regionem Dalekiego Wschodu. Tym razem powstanie ona w Izraelu

Na naszych oczach dokonuje się stopniowy odwrót od produkcji chipów w regionie Dalekiego Wschodu. Sytuacja geopolityczna w tym regionie świata jest na tyle napięta, że może w przyszłości doprowadzić do wystąpienia braków w branży półprzewodników oraz chipów komputerowych. Jedną z firm, które chcą zdywersyfikować produkcję jest Intel. Oprócz inwestycji w ośrodki w Europie i USA, firma planuje także budowę kolejnej dużej fabryki w Izraelu.

Intel zapowiedział budowę nowego ośrodka produkcyjnego w Izraelu. Koszt inwestycji to około 25 mld dolarów, z czego 3,25 mld dolarów zostanie dofinansowane przez tamtejszy rząd.

Nowa fabryka Intela będzie dla Izraela rekordową inwestycją zagraniczną. Szacuje się, że budowa nowoczesnej placówki pochłonie około 25 mld dolarów. Co ciekawe, dosyć skromnie w kontekście całej inwestycji przedstawia się dofinansowanie ze strony rządu. Wyniesie ono bowiem 3,25 mld dolarów. Fabryka Intela wykorzysta litografię EUV, ale na razie nie doprecyzowano, w jakim procesie technologicznym będą wytwarzane tam chipy. Istniejąca już w Izraelu fabryka (Fab 28) produkuje chipy w procesie Intel 7 (10 nm). Zapowiedziana ostatnio placówka będzie z pewnością nowocześniejsza.

Projekt nowego ośrodka jest określany mianem Fab 38. Będzie on umiejscowiony w pobliżu innych izraelskich placówek Intela, nieopodal miasta Kirjat Gat. Co ciekawe, inwestycja powstanie zaledwie 42 km od Strefy Gazy. Start fabryki jest planowany na 2028 rok i będzie ona funkcjonowała co najmniej do 2035 roku. Docelowo znajdzie w niej zatrudnienie kilka tysięcy osób. W związku z inwestycją, Intel zobowiązał się także do zakupu dóbr i usług od izraelskich dostawców. Ma na ten cel wydać 16,6 mld dolarów w przeciągu 10 lat.

Źródło: Reuters, Tom's Hardware