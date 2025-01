Intel i Dell budują nowy superkomputer. Wykorzystane zostaną najnowsze procesory Xeon Scalable i akceleratory Habana Gaudi 2

Najszybszym superkomputerem na świecie pozostaje niezmiennie Frontier, który korzysta ze sprzętu spod znaku AMD. Intel także jednak ma się czym pochwalić. Zapowiedziano nowy superkomputer, który wykorzysta procesory Xeon Scalable najnowszej generacji oraz akceleratory Habana Gaudi 2. Projekt powstaje we współpracy z firmą Dell i choć nie prześcignie Frontiera, to i tak trafi do ścisłej czołówki maszyn tego typu.

Procesory Intel Xeon Scalable piątej generacji oraz akceleratory Intel Habana Gaudi 2 będą podstawą dla jednego z najszybszych superkomputerów na świecie. Firma celuje w 15. lokatę w światowym rankingu.

W nowej konstrukcji wykorzystane zostanie 4 tys. akceleratorów Intel Habana Gaudi 2, które w części zastosowań są w stanie dorównać układom NVIDIA H100. Superkomputer będzie posiadał łącznie 500 węzłów. Niestety nie udostępniono żadnych konkretnych informacji na temat mocy obliczeniowej, ale Intel i Dell celują w osiągnięcie 15. miejsca w rankingu najszybszych superkomputerów tego typu na świecie. Głównym użytkownikiem sprzętu będzie Stability AI, które wykorzysta go do obsługi aplikacji bazujących na generatywnej sztucznej inteligencji.

Procesory Intela są bazą dla licznych superkomputerów, ale w czołowej piętnastce znajdują się na chwilę obecną tylko cztery maszyny na nich bazujące. Akceleratorów Gaudi i Gaudi 2 nie wykorzystuje się z kolei zazwyczaj do budowy tego typu urządzeń. Częściej trafiają do projektów o skromniejszych aspiracjach, choć ich wydajność w niektórych zaawansowanych obliczeniach, korzystających z potencjału sztucznej inteligencji, jest na stosunkowo dobrym poziomie. Nowy superkomputer może zmienić nieco ten obraz i stanowić dobrą reklamę dla technologii Intela.

