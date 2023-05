Sprzęt Intela dominuje ilościowo wśród najszybszych superkomputerów, ale AMD także ma się czym pochwalić

Branża superkomputerów jest jednym z dynamiczniej rozwijających się sektorów z zakresu nowych technologii. Urządzenia tego typu są wykorzystywane do obliczeń w przeróżnych dziedzinach - od prognozowania pogody, aż po rozwój medycyny. Do realizacji tych celów potrzebny jest odpowiedni sprzęt. Opublikowane ostatnio dane pokazują, że tym segmencie rynku ilościowo dominuje sprzęt Intela, ale to do AMD należy na razie najbardziej prestiżowe wyróżnienie.

Na liście TOP 500 najszybszych superkomputerów ilościowo dominują urządzenia wyposażone w procesory Intela. Następuje jednak powolny spadek ich udziału, a na liście TOP 10 znalazły się aż cztery superkomputery z podzespołami firmy AMD.

Z publikowanej regularnie listy 500 najszybszych superkomputerów na świecie wynika, że 360 z nich (72%) jest napędzane przez procesory Intela. Choć jest to rezultat imponujący, to trzeba zaznaczyć, że firma ta zanotowała spadek o 3,8 pp. w porównaniu z danymi sprzed sześciu miesięcy. 121 superkomputerów z listy korzysta z rozwiązań AMD (24,2%). Nastąpił tutaj wzrost o 4 pp. To jednak nie koniec powodów do zadowolenia tej spółki. Jej sprzęt jest bowiem wykorzystywany w czterech spośród dziesięciu topowych maszyn tego typu, z czego aż dwie plasują się w pierwszej trójce. Intel może pochwalić się z kolei tylko dwiema maszynami w tym ścisłym zestawieniu. Pozostałe należą do rozwiązań innych firm.

Poz. Nazwa superkomputera Lokalizacja Specyfikacja komponentów 1. Frontier DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory, USA AMD EPYC trzeciej generacji (64 rdzenie, 2 GHz), AMD Instinct MI250X 2. Fugaku RIKEN Center for Computational Science, Japonia Fujitsu A64FX (48 rdzeni, 2,2 GHZ) 3. LUMI EuroHPC/CSC, Finlandia AMD EPYC trzeciej generacji (64 rdzenie, 2 GHz), AMD Instinct MI250X 4. Leonardo EuroHPC/CINECA, Włochy Xeon Platinum 8358 (32 rdzenie, 2,6 GHz), NVIDIA A100 SXM4 64 GB 5. Summit DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory, USA IBM POWER9 (22 rdzenie, 3,07 GHz), NVIDIA Volta GV100 6. Sierra DOE/NNSA/LLNL, USA IBM POWER9 (22 rdzenie, 3,1 GHz), NVIDIA Volta GV100 7. Sunway TaihuLight National Supercomputing Center, Chiny Sunway SW26010 (260 rdzeni, 1,45 GHz) 8. Perlmutter DOE/SC/LBNL/NERSC, USA AMD EPYC 7763 (64 rdzenie, 2,45 GHz), NVIDIA A100 SXM4 40 GB 9. Selene NVIDIA Corporation, USA AMD EPYC 7742 (64 rdzenie, 2,25 GHz), NVIDIA A100 10. Tianhe-2A National Supercomputer Center, Chiny Intel Xeon E5-2692v2 (12 rdzeni, 2,2 GHz, Matrix-2000

Pierwszą lokatę zajmuje superkomputer Frontier, który wykorzystuje 64-rdzeniowe procesory AMD EPYC trzeciej generacji, zoptymalizowane pod kątem tego zastosowania, a także akceleratory AMD Instinct MI250X. To może się jednak zmienić w momencie, kiedy opublikowane zostaną wyniki wydajności superkomputera Aurora, wykorzystującego procesory Intela, a także urządzenia El Capitan, do budowy którego użyto komponentów AMD. Firma ta dominuje mocno także w rankingu superkomputerów o najlepszej efektywności energetycznej. Wśród dziesięciu topowych jednostek tego typu, aż siedem korzysta z podzespołów "czerwonych". Jednakże to superkomputer Henri z jednostkami Intel Xeon Platinum 8362 i układami NVIDIA H100 jest liderem w tym zestawieniu.

Źródło: TOP 500 The List, Tom's Hardware