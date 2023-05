Google zapowiada nowe funkcje usługi Bard. Całość ma być obsługiwana przez superkomputery z układami NVIDIA H100

Podczas konferencji Google I/O, amerykańska firma zapowiedziała szereg zmian w swojej usłudze Bard, która ma być konkurencją dla ChatGPT i Microsoft Bing. Istotną dla wielu użytkowników nowością będzie porzucenie listy kolejkowej dla osób, które chciałyby wypróbować chatbota. Już wkrótce będzie on dostępny w 180 krajach i terytoriach. Usługi Google bazujące na AI, będą korzystały z superkomputerów wyposażonych w układy graficzne NVIDIA H100.

Google zapowiedziało szereg zmian w usłudze Bard. Chatbot doczeka się między innymi generatora obrazów. Dostęp do usługi firmy z Mountain View zostanie otwarty dla każdego.

Chatbot firmy z Mountain View jest napędzany przez nowy model językowy PaLM 2, który bardzo dobrze spisuje się w zadaniach związanych z kodowaniem. Nauczono go ponad 20 języków programowania, w tym C++, Go, JavaScript oraz Python. Narzędzie jest w stanie objaśniać fragmenty kodu i sugerować potencjalne zmiany. W przypadku, kiedy kod pochodzi z jakiegoś innego źródła, ma zostać ono zacytowane przez usługę, wraz z podaniem odpowiedniego linku. Przygotowano też specjalne wersje modelu PaLM 2 przeznaczone do zadań związanych z cyberbezpieczeństwem i medycyną. Bard ma także już wkrótce uwzględniać w swoich odpowiedziach obrazy, jeśli dane zapytanie jest z nimi powiązane i umożliwić przesyłanie zdjęć przez użytkowników. Przykładowo, można będzie poprosić chatbota o stworzenie krótkiego tekstu na podstawie wysłanego mu obrazu.

Wygląda też na to, że Google idzie w ślady Microsoftu, który do usługi Bing dodał jakiś czas temu możliwość generowania obrazów z opisu tekstowego. Firma z Mountain View zapowiedziała bowiem integrację Barda z Adobe Firefly. Rozbudowa funkcji chatbota nie ograniczy się jednak wyłącznie do tego aspektu, ponieważ planowana jest także współpraca między innymi ze Spotify, Walmart, Tripadvisor czy Kayak. Nastąpi także integracja usługi z samą wyszukiwarką oraz z Google Workspace. Umożliwi to łatwe tworzenie szablonów w Google Sheets, podsumowywanie notatek czy tworzenie obrazów bezpośrednio w Google Slides. Autor opowiadania może na przykład poprosić usługę o podsunięcie pomysłów na kontynuację określonego wątku. Wielu ucieszy się zapewne z tego, że dostęp do Barda zostanie wreszcie otwarty. Usługa trafi łącznie do 180 krajów i terytoriów na świecie. W przyszłości z chatbotem będzie można porozmawiać także w języku polskim, ale nie sprecyzowano, kiedy to nastąpi.

Google Bard będzie wykorzystywany przez miliony użytkowników na całym świecie. Do obsługi wszystkich tych zadań potrzebna jest odpowiednia moc obliczeniowa. Specjalnie w tym celu przygotowano superkomputery A3. Oparte na nich maszyny wirtualne wykorzystają układy graficzne NVIDIA H100. Każdy superkomputer został wyposażony w osiem GPU tego typu, połączonych za pośrednictwem NVSwitch i NVLink 4.0. Sprzęt wykorzystuje także procesory Intel Xeon Scalable czwartej generacji i 2 TB pamięci DDR5 o częstotliwości 4800 MHz. Łączna moc obliczeniowa superkomputerów A3, przy obsłudze zadań powiązanych z AI, wynosi 26 EFLOPS (eksaflops). Ich potencjał będzie dostępny także dla klientów firmy z Mountain View.

