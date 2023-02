Google przedstawia usługę Bard. Rozwiązanie zaproponowane przez firmę z Mountain View ma konkurować z ChatGPT

Usługi oparte na sztucznej inteligencji są nieustannie na fali. Po udostępnieniu szerokiej publiczności popularnego ChatGPT oraz zapowiedziach Microsoftu o zacieśnieniu współpracy z jego twórcami, nadszedł czas na ruch Google. Firma z Mountain View zapowiedziała własny projekt tego typu o nazwie Bard. Usługa ma być oparta na rozwijanej przez Google wewnętrznie od wielu lat sztucznej inteligencji LaMDA. Możliwości nowego chatbota wydają się bardzo zbliżone do tego, co oferuje konkurencja.

Firma Google oficjalnie zapowiedziała premierę własnego chatbota o nazwie Bard. Projekt jest aktualnie wewnętrznie testowany i wkrótce ma trafić do szerszego grona odbiorców.

O opracowanej przez Google sztucznej inteligencji LaMDA głośno było już w zeszłym roku, kiedy to świat obiegły doniesienia na temat byłego inżyniera amerykańskiej firmy, twierdzącego, że projekt uzyskał samoświadomość. Ujawnił on przy tym poufne informacje na temat sztucznej inteligencji, które nie powinny były przedostać się do mediów. Teraz firma Google jest najwyraźniej gotowa, żeby przedstawić w pewnym zakresie swój projekt szerokiemu gronu odbiorców. Sundar Pichai (CEO Google) oficjalnie zapowiedział uruchomienie usługi Bard.

Mechanizmy, które Bard będzie wykorzystywał, mają być oparte bezpośrednio na odchudzonej wersji sztucznej inteligencji LaMDA. Usługa ma być w teorii zintegrowana z technologią wyszukiwarki internetowej, ale rezultat jej działania będzie bardzo zbliżony do tego, co oferuje ChatGPT. Bard korzystając z dostępnych w sieci informacji, będzie w stanie odpowiedzieć wyczerpująco na zadane pytania i dostarczyć pożądane informacje. Wyróżnikiem usługi firmy Google, będzie jej możliwość do dostarczania nawet najświeższych informacji, z czym rozwiązanie OpenAI ma pewne problemy. Nie bez znaczenia w tym przypadku będzie też prawdopodobnie zapewnienie lepszej infrastruktury sieciowej, która pozwoli na nieprzerwany dostęp do usługi bez względu na porę dnia. Testy nowego chatbota już się rozpoczęły, ale na razie dostęp do niego ma wyłącznie ograniczona liczba użytkowników. Sundar Pichai zapowiada, że na szerszą skalę projekt zostanie udostępniony w nadchodzących tygodniach.

Z racji bliskiej współpracy pomiędzy OpenAI i Microsoftem, wyłącznie kwestią czasu było zanim konkurencyjne rozwiązania zostaną ujawnione także przez inne firmy. Choć do tej pory Google niechętnie dzieliło się szczegółami na temat swojego najbardziej zaawansowanego dzieła opartego na AI, czyli projektu LaMDA, to sukces ChatGPT z pewnością przyspieszył proces jego udostępniania szerszemu gronu odbiorców. Warto odnotować, że także inne firmy pracują nad swoimi wersjami chatbotów. Projekt o nazwie ERNIE Bot zapowiedziało ostatnio także chińskie przedsiębiorstwo Baidu. Według zapowiedzi ma on przewyższać możliwościami ChatGPT, ale czy tak stanie się w rzeczywistości pokaże dopiero praktyka.

Źródło: Google, PCMag, The Register