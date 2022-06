Inżynier Google'a twierdził, że SI stojące za narzędziem LaMDA jest świadome. Trafił na przymusowy urlop

LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) jest narzędziem stosowanym dla budowania chatbotów naśladujących mowę. Rozwiązanie to oparte jest na gigantycznej bazie, dzięki czemu rozmowy z chatbotami mogą przypominać rozmowy z żywą osobą. W tamtym roku gigant z Mountain View chwalił LaMDę jako przełomową technologię, która ulepszy m.in. Asystenta Google. Jak się okazuje, jeden z pracowników Google'a twierdzi, że jest ona samoświadoma.

Wszyscy trochę wyczekujemy, a trochę boimy się, aż sztuczna inteligencja zacznie być samoświadoma. Jasnym jest jednak, że zanim to nastąpi, w Wiśle upłyną jeszcze hektolitry wody. Zdaje się jednak, że Blake Lemoine, jeden z inżynierów Google'a, odnalazł już taki samoświadomy "byt". Zaszczyt ów przypadł wspomnianemu we wstępie narzędziu LaMDA. Gdy Lemoine przyszedł z tymi rewelacjami do prasy, przełożeni wysłali go na urlop administracyjny. Innymi słowy - inżynier został zawieszony za naruszenie zasad zachowania poufności.

"Nasz zespół – w tym etycy i technolodzy – przeanalizował obawy Blake'a i poinformował, że dowody nie potwierdzają jego twierdzeń" – powiedział rzecznik Google'a, Brian Gabriel. Jednak Lemoine upiera się przy swoim. Poszedł z tym nawet do The Washington Post. Podkreślił, że rozmawiał z LaMDą o religii, świadomości i prawach robotyki oraz że bot określił się jako osobę czującą. Lemoine dodał też, że LaMDA chce "stawiać na pierwszym miejscu dobro ludzkości" oraz że chciałaby być uznawana za pracownika Google, a nie jego za własność.

Inżynier opublikował nawet zapis "wywiadu" z LaMDą, który możecie przeczytać, klikając tutaj. Rzecznik Google'a w wywiadzie dla The Post podkreśla, że modele sztucznej inteligencji posiadają tak dużo danych, że są w stanie brzmieć jak ludzie, ale ich doskonałe umiejętności językowe nie stanowią dowodu na zdolność odczuwania. Aby w pełni nakreślić sytuację i pozwolić każdemu z osobna na wyrobienie sobie zdania na temat tego zdarzenia, należy dodać, że Blake Lemoine pełni dodatkowo rolę chrześcijańskiego księdza.

An interview LaMDA. Google might call this sharing proprietary property. I call it sharing a discussion that I had with one of my coworkers.https://t.co/uAE454KXRB