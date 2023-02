Procesory AMD będą napędzały nowy superkomputer ulokowany w niemieckim miasteczku Garching

Superkomputery to imponujące urządzenia z niezrównaną mocą obliczeniową. Nieustannie powstają kolejne jednostki, których głównym zastosowaniem są badania naukowe. W ostatnim czasie ogłoszono, że w miasteczku Gaching, niedaleko niemieckiego Monachium, powstanie superkomputer wyposażony w topowe komponenty firmy AMD. Z potencjału jednostki korzystać będzie Towarzystwo Popierania Rozwoju Nauki im. Maxa Plancka.

W niemieckim Garching powstanie superkomputer bazujący na projekcie Atos BullSequana XH3000. Do jego budowy zostaną wykorzystane podzespoły firmy AMD. Zestaw będzie odznaczał się innowacyjną technologią chłodzenia.

Budowy superkomputera podjęła się firma Atos. Nowy zestaw ma przyczynić się do rozwoju algorytmów sztucznej inteligencji, postępu w astrofizyce, naukach biologicznych, badaniach materiałowych i fizyce plazmy. W opublikowanym oświadczeniu można przeczytać, że przygotowanie sprzętu pochłonie 20 mln euro. Jednostka bazująca na platformie BullSequana XH3000, zostanie wyposażona w procesory AMD EPYC czwartej generacji oraz mające zadebiutować w drugiej połowie roku akceleratory graficzne AMD Instinct MI300A. Zestaw ma posiadać 768 węzłów CPU i 192 węzłów akceleratorów, które mają zostać zainstalowane odpowiednio w trzecim kwartale 2023 i w pierwszej połowie 2024 roku.

Cechą charakterystyczną nowego urządzenia będzie sposób chłodzenia. Całkowicie bowiem zrezygnowano z wentylatorów. O odpowiednią temperaturę superkomputera zadba innowacyjny system wykorzystujący gorącą wodę (Direct Liquid Cooling). Ma to przełożyć się na zwiększoną efektywność energetyczną jednostki. Współczynnik PUE (Power Usage Effectiveness), wykorzystywany często w segmencie centr danych do porównywania efektywności energetycznej, ma wynieść poniżej 1,05. Będzie to liczba bliska idealnej wartości 1, co daje rezultat znacząco lepszy niż średnia w obszarze superkomputerów. Spodziewany jest także trzykrotny wzrost mocy obliczeniowej w zestawieniu z wykorzystywaną obecnie przez Towarzystwo jednostką Cobra, która działa w oparciu o komponenty Intela i NVIDII.

