AMD EPYC 9654 najszybszym procesorem w rankingu PassMark. Przewaga nad innymi układami jest ogromna

Nie ulega wątpliwości, że AMD w ostatnich latach wykonało kawał dobrej roboty. Nieuchwytny do niedawna Intel w końcu został dogoniony nie tylko w kategorii konsumenckich procesorów, ale również serwerowych jednostek do zadań specjalnych. Co więcej, po ostatniej premierze układów EPYC 9000 przewaga AMD nad konkurencyjnymi rozwiązaniami tylko się powiększyła, co pokazuje najnowszy wynik nowego 96-rdzeniowca w benchmarku PassMark.

AMD EPYC 9654 z 96 rdzeniami i 192 wątkami jest bezwzględnym liderem w benchmarku PassMark. Chip Czerwonych uzyskuje dwa razy lepszy wynik od konsumenckiego chipu Intel Core i9-13900KS.

Mowa tu o flagowym procesorze AMD EPYC 9654 z 96 rdzeniami i 192 wątkami, który pracuje z taktowaniami 2,4 / 3,7 GHz (bazowo / Boost). Jak pokazuje poniższy ranking, układ ten wykręca w PassMarku wynik na poziomie 124 000 pkt i jest w tym momencie bezwzględnym liderem wśród wszystkich CPU. Nowy chip Czerwonych pokonuje tu poprzedniego serwerowego flagowca z oznaczeniem EPYC 7773X (64R/128W) prawie o 37%. Jest także dwa razy szybszy od niedawno wydanego konsumenckiego chipu Intel Core i9-13900KS rozpędzającego się do 6,0 GHz już po wyjęciu z pudełka.

Niedawna premiera chipów AMD EPYC 9000 wcale nie oznacza końca ofensywy Czerwonych. Producent przygotowuje już nie tylko konsumenckie układy Zen 4 z pamięcią 3D V-Cache, ale również kolejną serię modeli Ryzen Threadripper (prawdopodobnie również z 96-rdzeniowymi modelami), a także serwerowe procesory EPYC oparte na architekturze Genoa-X, które za sprawą 3D V-Cache mają posiadać aż do 1 GB pamięci podręcznej cache L3. Ciekawi tylko jesteśmy, jaka będzie odpowiedź Intela. Niebiescy niedawno pokazali wyczekiwane modele Sapphire Rapids i szykują się do zapowiedzi nowych procesorów Xeon Workstation. Czekamy na bezpośrednie porównania tych modeli.

