AMD ujawniło 31 luk w zabezpieczeniach swoich procesorów. Zagrożeni mogą być użytkownicy modeli EPYC i Ryzen

AMD ujawniło właśnie w najnowszej styczniowej aktualizacji, że w procesorach EPYC oraz Ryzen wykryto w sumie 31 nowych luk dotyczących zabezpieczeń. Firma podjęła już odpowiednie działania w celu naprawy błędów, a także ujawniła raport przygotowany we współpracy z zespołami firm Apple, Google i Oracle. Zapowiedziano także nowe warianty oprogramowania AGESA. Posiadacze wielu chipów Czerwonych powinni więc mieć się na baczności.

Aż 28 ze wszystkich 31 odkrytych luk dotyczy procesorów AMD EPYC. Jeśli zaś chodzi o konsumenckie jednostki Ryzen, tylko jedna z trzech luk jest sklasyfikowana jako bardzo poważna.

Lista procesorów AMD podatnych na ataki obejmuje desktopowe i mobilne modele Ryzen, a także wielordzeniowe jednostki Threadripper oraz EPYC. Istnieje tylko jedna luka o wysokiej wadze, podczas gdy dwie inne są mniej istotne, ale nadal ważne.



Ryzen 2000 (Pinnacle Ridge)

APU Ryzen 2000

APU Ryzen 5000

AMD Threadripper 2000 HEDT i Pro

AMD Threadripper 3000 HEDT i Pro

Procesory mobilne Ryzen 2000

Procesory mobilne Ryzen 3000

Procesory mobilne Ryzen 5000

Procesory mobilne Ryzen 6000

Procesory mobilne Athlon 3000

Warto zaznaczyć, że aż 28 ze wszystkich 31 odkrytych luk dotyczy procesorów AMD EPYC, z czego cztery są bardzo poważne. Trzy warianty o wysokim poziomie ważności umożliwiają wykonanie dowolnego kodu za pomocą różnych wektorów ataku, a jeden pozwala na zapisywanie danych w określonych regionach, co może prowadzić do utraty ich integralności i dostępności.

Jeśli zaś chodzi o konsumenckie jednostki Ryzen, tylko jedna z trzech luk jest sklasyfikowana jako bardzo poważna. Luki te można wykorzystać poprzez włamanie się do systemu BIOS lub atak na program ładujący AMD Secure Processor (ASP). Wszystko to brzmi bardzo poważnie, ale dobra wiadomość jest taka, że nowe wersje firmware'u AGESA zostały już dostarczone partnerom AMD i teraz to oni są zobowiązani wydać je tak szybko, jak to możliwe. Zaleca się, by każdy użytkownik wspomnianego wyżej chipu AMD odwiedził stronę internetową producenta swojej płyty głównej i poszukał stosownej aktualizacji, jednak możliwe, że trzeba będzie chwilę na nią poczekać. Zazwyczaj Czerwoni publikują listy luk w zabezpieczeniach w maju i listopadzie każdego roku, jednak tym razem ich spora liczba zmusiła producenta do działania już w styczniu.

Źródło: Tom's Hardware, WCCFTech, AMD