Huawei inwestuje w centrum, które zajmie się opracowaniem zaawansowanych narzędzi do produkcji chipów

Znaczącą barierą w rozwoju chińskiej branży półprzewodników są restrykcje, które uniemożliwiają pozyskanie zaawansowanego sprzętu do produkcji chipów. Jest to w sposób szczególny widoczne w przypadku narzędzi EUV, do których Państwo Środka nie ma na razie w ogóle dostępu. Zaradzić tej sytuacji mają między innymi inwestycje firmy Huawei. Podmiot buduje centrum badawczo-rozwojowe, które będzie pracowało nad chińskimi alternatywami dla EUV.

Huawei inwestuje pokaźne kwoty w powstające w Szanghaju centrum-badawczo rozwojowe. Wpompowano w nie już ponad 1,5 mld dolarów, co ma zaowocować w przyszłości opracowaniem alternatywy dla narzędzi EUV.

Ośrodek Huawei w Szanghaju ma być kolejnym krokiem na drodze do uniezależnienia chińskiej branży półprzewodników od technologii zachodnich. Celem placówki będzie opracowanie narzędzi służących do wytwarzania chipów, które nawiążą równorzędną walkę z maszynami ASML, Canon czy Nikon. Aktualnie SMIC i Hua Hong (czyli partnerzy technologiczni Huawei) mogą kupować w krajach zachodnich sprzęt do produkcji chipów w procesie technologicznym 28 nm lub starszym. Opracowanie własnej alternatywy dla narzędzi EUV byłoby olbrzymim przełomem, który pozwoliłby nadrobić znaczącą część dystansu, jaki dzieli chińską branżę półprzewodników od jej zachodniego odpowiednika. Nie będzie to jednak z pewnością proste zadanie i, o ile w ogóle się powiedzie, pochłonie mnóstwo czasu i środków.

Jak podają źródła, Huawei pompuje aktualnie pokaźne kwoty w budowę i rozwój nowej placówki. Póki co zainwestowano w nią około 12 mld yuanów, czyli w przeliczeniu 1,66 mld dolarów, na tym jednak z pewnością się nie skończy. Plany zakładają, że zatrudnienie znajdzie tam ponad 35 tys. pracowników. Huawei prowadzi też dosyć agresywną rekrutację do powstającego ośrodka. Oferowane jest bardzo atrakcyjne wynagrodzenie, co pozwoli ściągnąć najlepszych chińskich specjalistów. Warto odnotować, że w branży maszyn służących do produkcji zaawansowanych chipów od dłuższego czasu dominuje holenderski ASML. Według szacunków należy do niego aż 90% rynku i mało prawdopodobne, by stan ten w najbliższej przyszłości się zmienił.

Źródło: WCCFTech