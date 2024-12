Huawei odradza się z popiołów i... sprzedaje wołowinę na potęgę. Gigant technologiczny ma coraz więcej wspólnego z żywnością

Firma Huawei jeszcze kilka lat temu była liczącym się graczem na scenie urządzeń mobilnych. Produkty tej marki były bardzo popularne również w Polsce aż do czasu, kiedy w 2019 roku przedsiębiorstwo zostało znacząco ograniczone przez rząd USA — do tego stopnia, że nie mogło nawiązywać współpracy z firmami w tym kraju. Huawei z biegiem czasu radzi sobie jednak coraz lepiej — w szczególności w aspekcie żywności, gdyż marka stała się największym importerem wołowiny w Chinach...

Omawiane informacje wydają się na pierwszy rzut oka dość absurdalne, natomiast jest w nich więcej sensu, niż mogłoby się wydawać. Ostatni czas dla Argentyny nie był (i nadal nie jest) zbyt sprzyjający. Kraj boryka się z ogromnym poziomem inflacji, a cała sytuacja ekonomiczna jest bardzo nieciekawa. Jakiś czas temu Huawei przyjął od pewnego klienta z tego kraju płatność w postaci wołowiny oraz wina. Niedługo później powstała marka Mossel, która do dziś prowadzi sprzedaż produktów żywnościowych — w tym wspomnianą wołowinę i wino, jednak w ofercie nie brakuje również mleka, ryżu, czy też oliwy z oliwek. Oczywiście jej właścicielem cały czas jest Huawei. Okazuje się, że przedsiębiorstwo nie zrezygnowało z tego rodzaju waluty i klienci z Argentyny nadal mogą płacić właśnie w postaci wysokiej klasy wołowiny.

There are reports circulating on media / social media that Huawei is now the largest importer of beef in China as the company had to accept beef as payment in lieu of cash from Argentina for 5G equipment purchased by the South American country… Huawei has been selling beef… pic.twitter.com/wLckga6yPo