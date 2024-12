Huawei MatePad 11.5”S oraz MatePad SE 11” - nowe tablety w ofercie producenta. Obsługa rysików i promocyjne oferty na start

Huawei rozszerza swoją ofertę tabletów o dwa nowe modele. Huawei MatePad 11.5”S zaoferuje nam bardzo dobry ekran, który ma imitować papier, a przy okazji zapewni wsparcie dla rysika. Na dodatek będzie dla niego dostępna odłączana klawiatura. Z drugiej strony znajduje się bardziej budżetowa propozycja Huawei MatePad SE 11”, która z kolei wyróżnia się dedykowanym rysikiem dołączanym do zestawu. Czekają na nas promocyjne oferty, dzięki czemu oba modele kupimy taniej.

Huawei przychodzi do nas z nowymi modelami tabletów, z których jeden właśnie zadebiutował na rynku. Jest nim Huawei MatePad 11.5”S, który oferuje jeszcze lepszy ekran PaperMatte. Niebawem pojawi się także Huawei MatePad SE 11” - tu z kolei w niskiej cenie otrzymamy w zestawie rysik.

Huawei MatePad 11,5"S

Na początku omówiony zostanie tablet Huawei MatePad 11,5"S. W tym modelu marka skupiła się na ulepszeniu wyświetlacza PaperMatte, który występuje teraz w wersji 2.0. Możemy liczyć na dużo lepsze, bardziej żywe kolory, a przy tym panel ponownie zapewni nam zredukowaną ilość odblasków. Niwelowana jest więc pierwotna wada, która dotyczyła mniej nasyconych barw w tego typu ekranach. Wyświetlacz wyróżnia się rozdzielczością 2800 x 1840 pikseli i oferuje nam zmienne odświeżanie. Będziemy mogli również skorzystać z rysika nowej generacji, który obsługuje 10 tys. stopni nacisku. W kwestii kreatywnych zastosowań otrzymamy dostęp do aplikacji GoPaint, której możliwości dopełnia obsługa plików PSD z programu Adobe Photoshop. Pełny zestaw składa się także z klawiatury (sprzedawana osobno), która tak jak rysik funkcjonuje dzięki technologii NearLink (zapewnia ona lepszy czas pracy i mniejsze opóźnienia). Za moc urządzenia odpowiada układ Kirin 9000WL wspierany przez 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci flash. Ceny i pozostałe informacje znajdziemy w tabelce.

Huawei MatePad 11.5”S Huawei MatePad SE 11" Procesor Kirin 9000WL Brak informacji Układ graficzny Brak informacji Brak informacji Pamięć RAM 8 GB 4/6 GB Pamięć wbudowana 256 GB 64/128 GB Wyświetlacz 11,5" 2800 x 1840 px, IPS - PaperMatte 2.0 (3:2)

30 - 144 Hz, 500 nitów, 1500:1, 291 PPI 11" 1920 x 1200 px, IPS - FullView Display (16:10)

60 Hz, 400 nitów, 1500:1, 207 PPI Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NearLink Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 Porty, złącza i sloty USB typu C (3.0) USB typu C (2.0) Aparat przedni 8 MP (105 stopni, f/2,0) 5 MP (f/2,2) Aparat tylny 13 MP (f/1,8) 8 MP (f/2,0) Akumulator 8800 mAh / 22,5 mAh 7700 mAh / 22,5 W Głośniki 4 (Histen 9.0) Mikrofony 2 1 Wymiary i waga 261,1 x 177,3 x 6,2 mm / 510 g 252,3 x 163,8 x 6,9 mm / 475 g Dodatkowe informacje Wsparcie dla rysika (M-Pencil 3. generacji), dostępna odłączana klawiatura, aplikacja GoPaint Wsparcie dla rysika (M-Pencil lite) System operacyjny HarmonyOS 4.2 HarmonyOS 2.0 Dostępność 4 czerwca 2024 roku 17 czerwca 2024 roku Oferta promocyjna Do 7 lipca 2024 roku:

Z rysikiem - 1699 zł

Klawiatura + rysik - 1999 zł Do 14 lipca 2024 roku:

6/128 GB - 799 zł Cena Sam tablet - 1899 zł

Z klawiaturą - 2199 zł 4/64GB - 699 zł

6/128 GB - 899 zł

Huawei MatePad SE 11" to już budżetowa półka, więc model będzie starał się rywalizować głównie z tanimi tabletami, które oferują w zestawie rysik (takimi jak Lenovo Tab M11, którego recenzję znajdziemy pod tym adresem). Urządzenie będzie oferowane w dwóch wariantach, z których pierwszy otrzymał jedynie 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wbudowanej, więc nie warto go brać pod uwagę. Drugi zapewni już przyzwoite 6 GB pamięci RAM i dwukrotnie więcej miejsca na dane. Niestety nie zdradzono, jaki dokładnie procesor znajdzie się w tablecie, więc o wydajności nie można zbyt wiele powiedzieć. Jeśli chodzi o ekran, to skorzystamy z 11-calowego panelu IPS, który charakteryzuje się rozdzielczością 1920 x 1200 pikseli, jednak jego odświeżanie to tylko 60 herców. Na pokładzie znalazły się również nieco starsze moduły łączności bezprzewodowej. Edycja wkroczy do sprzedaży 17 czerwca i aż do 14 lipca 2024 roku będziemy mogli liczyć na niższą cenę.

Huawei MatePad SE 11"

Źródło: Huawei