Recenzja Lenovo Tab M11 - tablet z rysikiem, który kupimy za mniej niż 1000 zł. Funkcjonalny sprzęt do platform VOD i internetu

W dzisiejszych czasach główne formy rozrywki lub spędzania wolnego czasu to oglądanie filmów oraz przeglądanie internetu. Oczywiście do obu zadań mogą służyć smartfony, natomiast dla wielu osób nie są one wystarczające — szczególnie w tej pierwszej kwestii. Dlatego też spora część użytkowników poszukuje urządzenia z większym ekranem, a wtedy wybór często pada na tablety. Mimo że nierzadko mogliśmy usłyszeć, że ten segment sprzętów umiera, to sytuacja rynkowa zdaje się świadczyć o czymś zupełnie innym. Te mobilne urządzenia są w stanie skutecznie zastąpić telewizor, a nawet komputer, choć rzecz jasna zazwyczaj wykorzystywane są do dość podstawowych zadań. Zakup tabletu jest w głównej mierze podyktowany jego ceną, a w tej kategorii największym powodzeniem cieszą się budżetowe urządzenia. Do takich należy testowany Lenovo Tab M11.

Autor: Natan Faleńczyk

Omawiana propozycja od Lenovo skierowana jest więc przede wszystkim do osób, które nie oczekują sprzętu o flagowej wydajności, ponieważ tablet ma im służyć do mało wymagających aktywności. Miłym dodatkiem jest tutaj rysik, który otrzymujemy podczas zakupu — potencjalnie mamy więc dostęp do bardziej kreatywnych zastosowań. Urządzenie na pierwszy rzut oka wydaje się całkiem ciekawe, szczególnie jeśli spojrzymy na nie pod kątem tego, że największym zainteresowaniem może się cieszyć wśród uczniów, czy też po prostu osób, które szukają taniego sprzętu do oglądania seriali i filmów z popularnych platform VOD. Mówimy bowiem o tablecie, który ze wspomnianym akcesorium kosztuje mniej niż tysiąc złotych. Cena wydaje się bardzo atrakcyjna, jednak jak zawsze dopiero testy w prawdziwym życiu ukazują, czy urządzenie jest warte naszych pieniędzy. Ta recenzja omówi wszystkie kwestie, z jakich powinniśmy sobie zdawać sprawę jeszcze przed zakupem.

Lenovo Tab M11 to budżetowy tablet, którego przeznaczeniem ma być głównie mniej wymagająca praca, przeglądanie internetu, a także oglądanie materiałów wideo z platform VOD. W całkiem przyzwoitej kwocie otrzymamy także rysik, który dodatkowo zwiększa możliwości. Z tej recenzji dowiemy się, czego możemy oczekiwać po tym sprzęcie, który kosztuje mniej niż 1000 zł.

Sercem tabletu Lenovo Tab M11 jest MediaTek Helio G88, a więc jednostka, która zadebiutowała na rynku w 2021 roku, a wydajnością zbliża się do układu Qualcomm Snapdragon 662. Całość dopełniana jest przez tylko 4 GB pamięci RAM, a także 128 GB pamięci flash, która niestety opiera się na wolnym, a przy tym dość przestarzałym standardzie eMMC 5.1. Ekran to niemal 11-calowy panel IPS, który wyróżnia się 90-hercowym odświeżaniem, jasnością szczytową na poziomie 400 nitów oraz rozdzielczością 1920 x 1200 pikseli. Samo odwzorowanie kolorów stoi na całkiem dobrym poziomie.

Lenovo Tab M11 Procesor MediaTek Helio G88 (12 nm)

2 x 2,0 GHz A75 + 6 x 1,8 GHz A55 Układ graficzny Mali-G52 MC2 Pamięć RAM 4 GB LPDDR4x Pamięć wbudowana 128 GB eMMC 5.1 Wyświetlacz 10,95" IPS 1920 x 1200 px (16:10)

400 nitów (typowo), 72% NTSC, 90 Hz Łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS Porty, złącza i sloty USB typu C (2.0)

Audio-Jack 3,5 mm

Slot na karty microSD Norma IP IP52 Aparat przedni 8 MP (f/2.0) Kamera tylna 8 MP (f/2.0) Akumulator 7040 mAh / 15 W Wymiary i waga 255,3 x 166,9 x 7,2 mm / 505 g Głośniki 4 x 1 W (Dolby Atmos) System operacyjny Android 13 (zapewnione aktualizacje do Androida 15) Dodatkowe akcesoria Rysik (Lenovo Tab Pen) Cena 789 zł

Do dyspozycji otrzymamy także łączność Wi-Fi oraz Bluetooth, a w przypadku złącz, skorzystamy z portu USB typu C, gniazda słuchawkowego oraz slotu na karty microSD. Akumulator to ogniwo o pojemności 7040 mAh, które wspiera zaledwie 15 W ładowanie. Na plus z pewnością można zaliczyć cztery głośniki z obsługą technologii Dolby Atmos, a także wspomniany już rysik Lenovo Tab Pen. Producent zapewnia aktualizacje systemu Android do wersji 15, więc nie możemy liczyć na zbyt długi okres wsparcia - tym bardziej że ta edycja pojawi się pod koniec 2024 roku.