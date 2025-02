Huawei MatePad Pro 13.2 - oficjalny debiut tabletu w Polsce. Ekran OLED, 12 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Na start gratisy

Na polskim rynku pojawił się właśnie jeden z najciekawszych tabletów od marki Huawei. Urządzenie w zamyśle jest przeznaczone dla osób, które będą chciały go wykorzystać do bardziej "kreatywnych" zastosowań, a więc w dziedzinie fotografii lub po prostu grafiki. Sprzęt wyróżnia się naprawdę dobrym ekranem typu OLED, pojemnym akumulatorem oraz całkiem przyzwoitą pojemnością pamięci RAM i wbudowanej. Przy zakupie otrzymamy dwa akcesoria za darmo.

Huawei MatePad Pro 13.2 doczekał się swojej premiery w Polsce. Urządzenie jest flagowym produktem firmy, więc możemy się spodziewać całkiem dobrej specyfikacji. Przez ograniczony czas w sugerowanej kwocie producenta otrzymamy klawiaturę i rysik gratis.

Tablet charakteryzuje się przede wszystkim swoim 13,2-calowym wyświetlaczem typu OLED o rozdzielczości 2880 x 1920 pikseli. Odświeżanie wynosi 144 Hz, a jasność maksymalna plasuje się na poziomie 1000 nitów. Ramki wokół ekranu są całkiem cienkie - to samo można powiedzieć także o smukłej konstrukcji, która ma 5,5 mm grubości. Na pokładzie znalazł się autorski procesor Kirin 9000W, który wspierany będzie układem graficznym Maleoon 910 MP4, 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci UFS 3.1. Trochę szkoda, że na naszym rynku nie ma obecnych wszystkich wariantów, gdyż tablet występuje także w konfiguracji z 16 GB pamięci RAM i 512 GB lub 1 TB pamięci wbudowanej.

Huawei MatePad Pro 13.2 Ekran 13,2" OLED 2880 x 1920 px, 144 Hz

1000 nitów, 1 000 000:1, 262 PPI Procesor Kirin 9000W (7 nm)

1 x 2,62 GHz Taishan Big + 3 x 2,15 GHz Taishan Mid

4 x 1,53GHz Cortex-A510 Układ graficzny Maleoon 910 MP4 Pamięć RAM 12 GB Pamięć wbudowana 256 GB UFS 3.1 Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 BLE (LDAC), NearLink

GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS Akumulator 10100 mAh / 38,89 Wh - 88 W Złącza USB typu C 3.1 Gen1 Aparaty tyle 13 MP (f/1,8) + 8 MP (f/2,2) Aparat przedni 16 MP (f/2,2) + dToF Wymiary i waga 289,1 x 196,1 x 5,5 mm / 580 g System operacyjny HarmonyOS 4 Informacje dodatkowe 6 głośników, 4 mikrofony AnTuTu / Geekbench 666 062 pkt (v10) / 4142 (v6) Cena 12 / 256 GB + Rysik i klawiatura (gratis do 18 lutego 2024 roku) - 4499 zł

W kwestii łączności bezprzewodowej jest bardzo dobrze, choć uwagę przyciąga bardziej ogniwo akumulatora o pojemności 10100 mAh, które naładujemy z mocą 88 W. Tablet powinien idealnie sprawdzić się również do oglądania filmów, albowiem urządzenie może skorzystać z aż sześciu głośników. Ponownie trzeba zaznaczyć, że jedynym minusem dla wielu osób może się okazać system HarmonyOS 4, natomiast nie dla każdego powinien być on problemem. Aktualnie możemy nabyć sprzęt za 4499 zł, a gratis otrzymamy rysik Huawei M-Pencil (3.generacji), a także klawiaturę Huawei Smart Magnetic Keyboard MatePad Pro 13.2. Taki zestaw będzie dostępny do 18 lutego 2024 roku. Po tym czasie tablet kupimy w tej samej cenie bez akcesoriów.

Źródło: Huawei, GSMArena