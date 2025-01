Huawei MatePad Pro 13.2 - premiera najciekawszego tabletu firmy od lat. Idealny rywal dla Samsung Tab S8 Ultra

Na przestrzeni lat największą popularnością (choć po części z braku wyboru) cieszyły się tablety o przekątnej ekranu wynoszącej 7 cali. Z czasem mogliśmy liczyć na smuklejsze urządzenia z coraz mniejszymi ramkami, a przy okazji wielkość ekranu stale rosła. Dziś 10 czy też 11-calowe konstrukcje są na porządku dziennym, natomiast nadal rzadko się widuje większe sprzęty. Na tym polu wyróżnia się Samsung ze swoimi tabletami z linii Ultra (np. Tab S8 Ultra) oraz Xiaomi, które stawia pierwsze kroki. Śladem tego drugiego postanowił pójść także Huawei.

Huawei zaprezentował nowy model tabletu, który będzie konkurował z największymi konstrukcjami w branży - MatePad Pro 13.2. Sprzęt atutów ma jednak dużo więcej i jest naprawdę ciekawą propozycją.

Spoglądając na samo urządzenie, w oczy od razu rzucają się całkiem cienkie ramki, które okalają wyświetlacz. Jak się okazuje, ekran zajmuje 94% frontowej powierzchni. Mamy tu do czynienia z panelem OLED o tytułowej przekątnej 13,2 cala, którego rozdzielczość wynosi 2880 x 1920 px. Na dodatek możemy liczyć na 144 Hz odświeżanie, a także jasność szczytową na poziomie 1000 nitów - jest więc naprawdę dobrze. Tablet występuje w kilku wariantach "pamięciowych", z których najmocniejsza konfiguracja obejmuje 16 GB pamięci RAM oraz 1 TB pamięci wbudowanej. Na uwagę zasługuje również ogniwo o pojemności 10100 mAh, które naładujemy z mocą 88 W. Omawiany model dobrze stoi także pod względem łączności bezprzewodowej - skorzystamy zarówno z Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2 z obsługą kodeka audio LDAC, jak i z wielu systemów nawigacji satelitarnej.

Huawei MatePad Pro 13.2 Ekran 13,2" OLED 2880 x 1920 px, 144 Hz

1000 nitów, 1 000 000:1, 262 PPI Procesor ? Układ graficzny ? Pamięć RAM 12 / 16 GB Pamięć wbudowana 256 / 512 GB oraz 1 TB Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 BLE (LDAC)

GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS Akumulator 10100 mAh / 38,89 Wh - 88 W Złącza USB typu C 3.1 Aparaty tyle 13 MP (f/1,8) + 8 MP (f/2,2) Aparat przedni 16 MP (f/2,2) + dToF Wymiary i waga 289,1 x 196,1 x 5,5 mm / 580 g System operacyjny Harmony OS 4 Informacje dodatkowe 6 głośników, 4 mikrofony Cena 12/256 GB - 5199 juanów (~3100 zł)

12/512 GB - 5699 juanów (~3400 zł)

16 GB / 1 TB - 6999 juanów (~4170 zł)

16 GB / 1 TB + Rysik i klawiatura - 8299 juanów (~4940 zł)

Dziwnym ruchem ze strony Huaweia jest natomiast brak jakichkolwiek informacji o procesorze, a co za tym idzie również układzie graficznym. Dość... dziwna strategia. Bardzo dobrą wiadomością jest jednak złącze USB typu C w standardzie 3.1. Aspekty fotograficzne można by pominąć, natomiast warto zwrócić uwagę na fakt, że przednia kamera wykorzystuje dokładniejszą technologię dToF. Kwestie multimedialnej rozrywki tablet powinien spełnić wzorowo, ponieważ za świetnym ekranem kryje się aż 6 głośników. Małym minusem dla niektórych osób może się okazać standardowy brak usług Google. Samo urządzenie obsługuje nową (3.) generację rysika Huawei M-Pencil 3, a także może współpracować z klawiaturą. Na ten moment sprzęt zadebiutował jedynie w Chinach, aczkolwiek jest duża szansa, że niebawem trafi również do nas. W Polsce musimy liczyć się z nieco wyższymi kwotami niż z tymi, które zostały przedstawione w tabeli. Nadal jednak propozycja Huawei wydaje się bardzo interesująca, choć dużą rolę odegra ostatecznie zastosowany procesor.

Źródło: Huawei