Huawei MatePad Pro 13.2 - zbliża się polska premiera topowego tabletu z ekranem o bardzo wysokiej rozdzielczości

Podczas ostatniej konferencji firma Huawei zapowiedziała polską premierę swojego tabletu MatePad Pro 13.2. Jest to urządzenie z wyższej półki, które wyposażono w pokaźnych rozmiarów ekran o imponującej rozdzielczości. Jego parametry pracy powinny zadowolić nawet bardzo wymagających użytkowników. Sprzęt posiada także dobry akumulator z funkcją szybkiego ładowania. Producent postarał się, by cała konstrukcja była odpowiednio lekka.

Zapowiedziano polską premierę tabletu Huawei MatePad Pro 13.2, który charakteryzuje się ekranem o imponującej rozdzielczości 2880 x 1920 oraz częstotliwością odświeżania 144 Hz. Urządzenie może nawiązać równorzędną walkę z topowym sprzętem konkurencji.

Huawei MatePad Pro 13.2 to topowy tablet, który można z powodzeniem wykorzystywać do zadań profesjonalnych. Producent zdecydował się na ekran typu flexible OLED o przekątnej 13,2 cala. Dużą zaletą jest częstotliwość odświeżania, która wynosi aż 144 Hz, a także rozdzielczość 2880 x 1920. Maksymalna jasność ekranu sięga 1000 nitów, a jego kontrast 1000000:1. Ekran Huawei X-True zajmuje 94% przedniej powierzchni urządzenia. Mowa zatem o konstrukcji praktycznie bezramkowej. Tablet został wyposażony w 12 GB RAM i 256 GB wewnętrznej pamięci flash. Dużą zaletą Huawei MatePad Pro 13.2 jest akumulator o pojemności 10100 mAh, co ma zapewniać nawet 12 godzin odtwarzania materiałów wideo. Jest to bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę rozmiary i parametry ekranu. Dodatkowo bateria wspiera funkcję szybkiego ładowania (65 minut do 100% naładowania akumulatora).

Huawei MatePad Pro 13.2 Ekran Huawei X-True 13,2 cala, 2880 x 1920, 262 PPI, 144 Hz Maksymalna jasność 1000 nitów Kontrast 1000000:1 Pamięć RAM 12 GB RAM Pamięć wbudowana 256 GB flash Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, NearLink Akumulator 10100 mAh Złącza USB-C 3.1 Aparat przedni 16 MP + ToF Aparaty tylne 13 MP + 8 MP Dźwięk Huawei Sound

4 mikrofony i 6 głośników Rysik Huawei M-Pencil (3. generacji) Wymiary i waga 289,1 x 196,1 x 5,5 mm Waga 580 g

Za dźwięk odpowiada system Huawei Sound składający się z sześciu głośników i czterech mikrofonów. Urządzenie wyposażono w przedni aparat 16 MP wraz z sensorem ToF. Z tyłu umieszczono z kolei aparaty 13 MP i 8 MP (z ultraszerokim kątem). Za łączność bezprzewodową odpowiada moduł Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 oraz autorski NearLink. Sprzęt posiada certyfikat TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 i sprzętowe filtrowanie niebieskiego światła. W zestawie znajduje się rysik M-Pencil trzeciej generacji, posiadający aż 10 tys. poziomów nacisku. Cała konstrukcja jest bardzo cienka i lekka. Wymiary tabletu to 289,1 x 196,1 x 5,5 mm, a jego waga wynosi 580 g.

Źródło: Huawei