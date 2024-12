Huawei Eyewear 2 - inteligentne okulary do słuchania muzyki i połączeń głosowych zadebiutowały w Polsce

Huawei wprowadził do sprzedaży nową generację inteligentnych okularów audio. Model Eyewear 2 łączy modny design z komfortem noszenia, funkcją rozmów HD i pojemną baterią, pozwalającą nawet na 11 h słuchania muzyki. W porównaniu do poprzedniej wersji okulary zapewniać mają także lepszą jakość dźwięku, wyższą maksymalną głośność, skuteczniejsze zbieranie głosu i czystsze połączenia. Dzięki otwartej konstrukcji dźwięki z otoczenia nie są całkowicie wytłumione, więc można w pełni bezpiecznie słuchać ulubionej muzyki.

Okulary Eyewear 2 dostępne są w dwóch wersjach: Browline i Semi-Frame. Jeśli chodzi o model Browline, to oprawa jest wykonana ze stopu tytanu typu beta i waży 4,7 g (bez soczewek). Tytanowa ramka w kolorze srebrnym charakteryzuje się dużą wytrzymałością, odpornością na korozję i elastycznością. W modelu Semi-Frame czarne prostokątne oprawki wykonane są z kolei z włókna celulozowego i stopu metali. Oba rodzaje ramek umożliwiają zastosowanie szkieł korekcyjnych – oryginalnie okulary sprzedawane są oczywiście ze "szkłami" bez korekcji.

Urządzenie oferuje ulepszoną ergonomię – zauszniki skrócono o 3 mm i zwężono o 20%, a ich końcówki wyszczuplono o 28%. Po 4 latach badań nad poprawą konstrukcji Huawei zoptymalizował również projekt drobnych elementów, takich jak noski i zawiasy. W dodatku okulary uzyskały stopień wodo- i pyłoszczelności IP54, więc można ich komfortowo używać przez cały dzień, nie przejmując się deszczem czy potem podczas treningu. Okulary wykorzystują technologie takie jak podwójny dynamiczny przetwornik kierunkowy oraz architekturę akustyczną z dwoma cewkami i czterema magnesami.

Rozpoznają też, kiedy użytkownik znajduje się w cichszym miejscu i automatycznie zmniejszają poziom głośności, aby zapewnić prywatność podczas rozmów. Dwa mikrofony umieszczono 20 mm bliżej ust, dzięki czemu skuteczniej zbierają głos. Udoskonalono także konstrukcję chroniącą mikrofony przed dostawaniem się do nich szumu wiatru, co zapewnia czyste połączenia głosowe nawet przy podmuchach do 4,5 m/s. Okulary zostały ponadto wyposażone w algorytm eliminacji szumów, który podczas połączeń ogranicza hałas z otoczenia, bez pogorszenia jakości dźwięku. Wszystko to sprawia, że można cieszyć się rozmowami w jakości HD.

Po pełnym naładowaniu baterii czas słuchania wynosi do 11 h, natomiast w przypadku rozmów energii wystarczy na 9 h. Okulary oferują do 4 dni czuwania, gdy są noszone bez używania funkcji audio oraz przynajmniej miesiąc, gdy są przechowywane w etui. W razie potrzeby 10-minutowe podładowanie zapewni do 3 godzin odtwarzania muzyki, a do pełna naładuje się je w zaledwie 50 minut. Eyewear 2 oferuje proste sterowanie dotykowe. Jednym lub dwoma dotknięciami odbiera się i odrzuca połączenie, włącza lub zatrzymuje utwór czy uruchamia asystenta głosowego. Wystarczy przesunąć palcem, aby dostosować poziom dźwięku lub przejść do kolejnego utworu. Okulary współpracują z systemami Android, iOS oraz Windows i można je połączyć z dwoma urządzeniami naraz. Sugerowana cena obu wersji wynosi 1299 zł.

Źródło: Huawei