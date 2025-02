Smartfony Huawei i Honor postrzegają aplikację Google jako wirusa. W sprawie wypowiedziała się jeden z producentów

Z bardzo niecodzienną sytuacją spotkali się w ostatnim czasie użytkownicy smartfonów od wielu chińskich marek (w szczególności Huawei i Honor, jednak nie brakowało doniesień o Oppo oraz Vivo) i to w dodatku na całym świecie. Podczas codziennego użytkowania urządzenia wyskakiwał im systemowy komunikat, który informował o tym, że aplikacja Google jest wirusem i należy ją natychmiast usunąć ze smartfona. Huawei postanowił wypowiedzieć się na ten temat.

Tak jak wspomniano we wstępie, omawiana sytuacja dotyczy użytkowników z wielu rejonów świata, również tych z Polski. W większości przypadków zgłoszenia padały jednak w stronę firmy Huawei oraz Honor. Warto zaznaczyć, że wszystkie urządzenia miały fabrycznie zainstalowane usługi Google w tym aplikację o tej samej nazwie (pochodziła więc ona z zaufanego źródła). To właśnie ona okazała się przyczyną problemów. Użytkownicy znienacka otrzymywali systemowe okienko (pop-up) z komunikatem, który informował, że aplikacja Google jest potencjalnie niebezpieczna. Dalsze szczegóły wskazywały dokładny rodzaj zagrożenia - był to wirus, który określany jest mianem konia trojańskiego (TrojanSMS-PA).

Cała sytuacja nie została jeszcze rozwiązana, a zgłoszeń użytkowników pojawia się z dnia na dzień coraz więcej. Huawei postanowił jednak w końcu zabrać głos w tej sprawie. Okazało się, że marka korzysta z silnika do wykrywania wirusów od firmy Avast, natomiast przyczyną problemów jest ostatnia aktualizacja aplikacji Google - według Huaweia, to właśnie modyfikacja komponentów oprogramowania zobligowała skaner antywirusowy do działania. Alarm jest więc fałszywy i marka pracuje już nad rozwiązaniem problemu. Można dodać, że inne programy antywirusowe nie wykryły żadnego zagrożenia, tak więc istotnie jest to wina jedynie po stronie zabezpieczeń systemowych Huaweia - choć zwolennicy teorii spiskowych mają inne zdanie.

Źródło: Huawei Support @HWfans1698541811020, Google Support @Lubaka1