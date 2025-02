Huawei FreeBuds Pro 3 - debiut dokanałowych słuchawek bezprzewodowych z flagowej serii. Lepsze ANC i obsługa kodeka L2HC

Po całkiem udanych słuchawkach dousznych Huawei FreeBuds Pro 2, które były cenione za bardzo dobrą jakość dźwięku, a także świetne redukowanie hałasu z otoczenia (ANC), przyszedł czas na ich bezpośredniego następcę. Do flagowej serii producenta dołącza więc model oznaczony numerem 3, który przynosi ze sobą kilka usprawnień. Dźwięk ma być teraz jeszcze lepszy, a samo działanie ANC poprawiono o 50%. Dodatkowo wprowadzono obsługę kodeka L2HC 2.0.

Huawei oficjalnie wprowadził na rynek nową generację dokanałowych słuchawek ze swojej flagowej serii - FreeBuds Pro 3. Model wyróżnia się przetwornikami z obsługą szerokiego zakresu pasma, zaawansowanym ANC, a także obsługą kodeków audio wysokiej jakości.

Samych zmian w wyglądzie względem poprzedniej generacji nie zobaczymy zbyt wiele, natomiast producent skupił się na ulepszeniu całkiem dobrze przyjętego produktu. Sercem słuchawek Huawei FreeBuds Pro 3 są podwójne 11 mm przetworniki Ultra-Hearing (dynamiczny wraz z tym mającym membranę planarną), które obsługują pasmo przenoszenia w zakresie od 14 Hz do 48 kHz (nawet w droższych słuchawkach dominuje zakres od 20 - 20 tys. Hz). Ma to pozwolić na uzyskanie dużo szerszej gamy dźwięków i lepszych basów. Oprócz obsługi kodeków pokroju LDAC i L2HC 2.0 spotkamy się z certyfikatami HWA oraz Hi-Res Audio Wireless, które mają dodatkowo potwierdzić jakość dźwięku. Na uwagę zasługuje również ulepszony hybrydowy system ANC 3.0, który z pomocą trzech mikrofonów i czujnika przewodnictwa kostnego, będzie w stanie zapewnić odpowiedni poziom wyciszenia.

Huawei FreeBuds Pro 3 Przetworniki Przetwornik dynamiczny + przetwornik z membraną planarną 11 mm Pasmo przenoszenia 14 Hz - 48 kHz Zasięg działania Około 10 m ANC Tak Obsługa kodeków audio SBC, AAC, LDAC, L2HC 2.0 Mikrofony Trzy mikrofony krzemowe Łączność Bluetooth 5.3 Norma IP IP54 Czas pracy 6,5 h bez etui (wyłączona redukcja szumów)

31 h z etui (wyłączona redukcja szumów)

4,5 h bez etui (włączona redukcja szumów)

22 h z etui (włączona redukcja szumów) Czas ładowania Słuchawki - 40 minut w etui

Etui bez słuchawek (przewodowo) - 1 godzina

Etui bez słuchawek (bezprzewodowo) - 2,5 godziny Wymiary etui / słuchawka 46,9 x 65,9 x 24,5 / 29,1 x 21,8 x 23,7 mm Waga etui / słuchawka 45,5 / 5,8 g Akumulator etui / słuchawka 510 / 55 mAh Certyfikaty HWA, Hi-Res Audio Wireless Cena 899 zł

Producent chwali się również poprawą przechwytywanego dźwięku w mniej sprzyjających warunkach, jak choćby w bardziej wietrzny dzień. Ta funkcja ma się dobrze sprawdzić podczas uprawniania sportu, gdzie np. podczas biegu nasz głos ma być dobrze słyszalny. Czas pracy słuchawek można zaliczyć do całkiem przyzwoitych, albowiem z głośnością ustaloną na 50% i wyłączonym ANC można uzyskać 6,5 godziny działania, natomiast, kiedy zdecydujemy się na ANC, wartość ta spadnie do 4,5 godziny. Wbudowany moduł Bluetooth 5.3 pozwoli na połączenie się z dwoma urządzeniami jednocześnie. Do tego możemy liczyć na ochronę przed pyłem i częściowo przed wodą (IP54). Huawei FreeBuds Pro 3 wyceniono na 899 zł, a zakupu możemy już dokonać w polskich sklepach z elektroniką.

Źródło: Huawei