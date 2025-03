HarmonyOS NEXT - Huawei całkowicie odsuwa się od Google. Użytkownicy sprzętów firmy nie skorzystają z aplikacji na Androida

Odkąd w 2019 roku przedsiębiorstwo Huawei straciło możliwość nawiązywania kontaktów handlowych z firmami w USA, jego droga na rynku urządzeń mobilnych stała się dosyć wyboista. Udziały marki gwałtownie spadały, a późniejszy brak usług Google w oferowanych smartfonach tylko potęgował ten proces. Natomiast w tym samym roku, w którym Huawei został wpisany na tzw. Entity List, ukazał się autorski system HarmonyOS. Teraz firma chce się całkowicie odciąć nie tylko od usług Google, ale również od całego Androida.

HarmonyOS jest systemem operacyjnym, który oferowany jest na sprzętach od firmy Huawei. Pozbawiony jest on jedynie usług Google, natomiast już niebawem niemalże całkowicie odetnie się również od samego Androida. Wszystko za sprawą nadchodzącego HarmonyOS NEXT.

Nowy system HarmonyOS NEXT został przedstawiony na konferencji Huawei Developer Conference 2023, która odbyła się w dniach od 7 do 9 lipca. Teraz dowiedzieliśmy się, że chińskie przedsiębiorstwa związane z branżą technologiczną poszukują programistów, którzy będą mieli za zadanie tworzyć aplikacje na wspomniany system. Wszystko dlatego, że następna wersja oprogramowania producenta całkowicie odcina się od źródłowego kodu i bibliotek Androida. Urządzenia firmy Huawei nie będą więc już dłużej obsługiwać aplikacji z systemu od Google, a więc tych, które zapisane są w formacie .apk. Zamiast tego wprowadzony zostaje nowy format .app (App Pack), w którym zawierać się będą pakiety HAP (HarmonyOS Ability Package).

Początkowo jego debiut odbędzie się jedynie na rynku chińskim, natomiast z czasem system może się ukazać także globalnie. Wersja przedpremierowa (Developer Preview) była dostępna na wspomnianym wydarzeniu HDC 2023. Uczestnicy mogli na własne oczy zobaczyć, jak będzie się prezentować całkowicie nowa odsłona HarmonyOS NEXT. System operacyjny wygląda bardzo podobnie do Androida, natomiast według firmy nie ma już z nim zbyt wiele wspólnego. Urządzenia widoczne w tym wpisie to smartfon Huawei Mate 40 Pro (Kirin 9000) oraz tablet Huawei MatePad Pro 12.6 (Kirin 9000E). Oczywiście w samych Chinach brak natywnej obsługi aplikacji z systemu Android nie będzie zbyt wielką przeszkodą, natomiast na rynkach europejskich sytuacja może wyglądać zgoła inaczej.

Źródło: Weibo @WHYLAB, South China Morning Post, Huawei Central