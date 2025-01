Ultimate Design - Huawei oficjalnie wprowadził nową submarkę. Czego możemy się spodziewać tym razem?

Marka Huawei jeszcze nie tak dawno mogła się pochwalić statusem innowacyjnej, szczególnie pod kątem mobilnej fotografii - żeby wspomnieć choćby o modelu Huawei P30 Pro. Wcześniej natomiast firma wprowadziła submarkę Honor, która z czasem stała się odrębnym bytem. Od początku działalność obu marek koncentrowała się na dostarczaniu dobrych urządzeń, które niekiedy oferowały więcej od konkurencji. Wszystko zmieniło się z czasem, kiedy to smartfony przedsiębiorstwa oficjalnie pozbawiono usług Google. Huawei nie złoży rękawic tak prędko, albowiem na rynek wkroczyła właśnie kolejna submarka - Ultimate Design.

Huawei nadal chce być znaczącym graczem na rynku smartfonów, czego potwierdzeniem jest wprowadzenie nowej marki Ultimate Design. Nowość będzie skupiać się wokół flagowych urządzeń z niecodziennym designem.

Do tej pory Huawei oferował już dobrze wyposażone smartfony z flagowej półki, natomiast sporą przeszkodą był (i nadal jest) wspomniany problem z usługami Google. Klienci nie są skłonni kupić takich urządzeń i to mimo tego, że często występują one w niższych cenach niż konkurencyjne rozwiązania, a samo ręczne zainstalowanie tychże usług wcale nie jest aż tak skomplikowane. Huawei ma jednak duże ambicje i plany, ponieważ mimo trapiących go bolączek wprowadził właśnie nową submarkę Ultimate Design. Ma ona koncentrować się na urządzeniach mobilnych z najlepszą specyfikacją, która pójdzie w parze z użyciem najwyższej jakości materiałów. Sam design także ma się bardzo wyróżniać z tłumu.

Z okazji wprowadzenia marki na rynek, czyli w ramach swoistej inauguracji, zaprezentowano także specjalną edycję smartfona - Huawei Mate 60 RS Ultimate Design. Jak możemy zobaczyć na poniższych fotografiach, najbardziej wyróżniającym się elementem jest wyspa aparatów w kształcie heksagonu. Tylna obudowa również jest dość oryginalna, choć na rynku znajdziemy sporo podobnych rozwiązań. Pobieżna specyfikacja obejmuje natomiast 16 GB pamięci RAM oraz 1 TB pamięci wbudowanej. Wspomnieć można też o nowej edycji smartwatcha - Huawei Watch Ultimate Gold Edition. Niestety, urządzenia spod szyldu Ultimate Design nie zawitają do Polski. Ba, nie zawitają nawet do Europy, ponieważ nowość ma być ograniczona wyłącznie do Chin, co ponownie oznacza brak usług Google. Nawet jeśli sprowadzimy któregoś z przyszłych smartfonów, to i tak będzie on w tym samym stanie, co obecne sprzęty Huaweia.

