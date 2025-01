Huawei Band 8 - premiera ulepszonej inteligentnej opaski z AMOLED-owym ekranem, idącym w parze z przyzwoitą ceną

Rynek inteligentnych opasek niemal od samego początku jest wręcz zdominowany przez firmę Xiaomi i jej "Mi Bandy", jednak znajdziemy w nim również innych liczących się graczy. Należy do nich Huawei, który właśnie wprowadził do sprzedaży ósmą generację swojej smart opaski. Największą zmianą, jaka zaszła w tegorocznym urządzeniu, jest zmniejszenie grubości koperty, a co za tym idzie również wagi. Natomiast reszta specyfikacji nie odbiega zbyt bardzo od poprzednika.

Huawei dodał do swojej oferty smart opasek kolejny model oznaczony numerem 8. Poza smuklejszą konstrukcją nie powinniśmy jednak oczekiwać zbyt znaczących zmian.

Na pierwszy rzut oka zapewne tego nie zobaczymy, jednak opaska jest teraz trochę smuklejsza i to o cały milimetr. W związku z tym jej waga spadła z 16 do 14 g (nie wliczając w to paska). W sprzęcie znalazł się ten sam AMOLED-owy ekran o przekątnej 1,47-cala i rozdzielczości 194 x 368 px. Otrzymamy także dostęp do łączności radiowej 2,4 GHz oraz Bluetooth 5.0 BLE. Opaska jest wodoodporna i możemy się z nią zanurzyć na maksymalnie 50 m. Akumulator powinien nam wystarczyć na maksymalnie 14 dni pracy w najbardziej sprzyjającym scenariuszu, z kolei, kiedy włączymy większość funkcji, w tym stałe monitorowanie pracy serca, czas ten może spaść nawet do 3 dni. Natomiast samo ładowanie odbywa się dość szybko, albowiem już po 5 minutach zapewnimy sobie do 2 dni pracy, a czas do pełnego naładowania wyniesie raptem 45 minut.

Specyfikacja techniczna inteligentnej opaski

Huawei Band 8 Wyświetlacz 1,47" AMOLED, 194 x 368 px, 282 PPI Czujniki 6-osiowy czujnik bezwładnościowy (akcelerometr, żyroskop i kompas), optyczny czujnik tętna Łączność 2,4 GHz, Bluetooth 5.0 BLE Port ładowania Magnetyczne styki na spodzie koperty Wodoodporność 5 ATM Wersje kolorystyczne Zielony, Różowy, Czarny Obwód nadgarstka Różowy - od 120 do 190 mm

Zielony, czarny - od 130 do 210 mm Koperta Materiał polimerowy Pasek Czarny z poliuretanu TPU

Różowy silikonowy

Zielony silikonowy Wymiary 43,45 x 24,54 x 8,99 mm Żywotność akumulatora do 14 dni Funkcje Pomiar SpO 2 , pomiar tętna, 100 trybów sportowych, RAI, VO2Max, monitor snu, monitor cyklu menstruacyjnego, odtwarzanie muzyki, powiadomienia, szybkie odpowiedzi, latarka, budzik, minutnik, zdalne uruchamianie aparatu, prognoza pogody, znajdź telefon, znajdź opaskę, stoper, fazy księżyca Waga 14 g bez paska Cena 249 zł

Do urządzenia możemy wybrać pasek w jednej z trzech wersji kolorystycznych: różowej, zielonej oraz czarnej. Różnią się one od siebie długością oraz materiałem, z którego zostały wykonane. Na pokładzie znajdziemy także pomiar naszego tętna, saturacji, snu czy też monitorowanie cyklu miesiączkowego. Dla bardziej aktywnych użytkowników dodano 100 różnych trybów sportowych, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Z poziomu opaski możemy także sterować odtwarzaczem muzyki, odczytywać i wysyłać skrócone powiadomienia, a także znaleźć nasze urządzenie (i vice versa, jednak z poziomu smartfona). Funkcje są dość standardowe i znane nam od dawna z innych tego typu sprzętów. Opaskę możemy już nabyć w polskich sklepach z elektroniką w kwocie 249 zł, czyli tyle samo, ile przyszłoby nam obecnie zapłacić za poprzednią generację.

Źródło: Huawei