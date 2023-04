Xiaomi Smart Band 7 NFC debiutuje w Polsce. Znamy jej cenę oraz rozszerzoną listę obsługiwanych banków

Mimo że opaski sportowe nie oferują tak dużej funkcjonalności, jak smartwatche, to cieszą się stosunkowo dużą popularnością wśród fanów gadżetów. Najbardziej zaawansowane modele nie tylko obliczają spalone kalorie lub liczbę wykonanych kroków, ale także pozwalają na skontrolowanie tętna, natlenienia krwi oraz długości i jakości snu. W ubiegłym roku na polski rynek trafił podstawowy wariant Xiaomi Smart Band 7, a dziś producent poinformował o wprowadzeniu do oferty wersji wyposażonej w moduł NFC.

Opaska Xiaomi Smart Band 7 NFC trafiła do Polski. Jej cena to 299 zł, a z płatności zbliżeniowych skorzystają także posiadacze kart Visa.

Choć Xiaomi Smart Band 7 nie zrewolucjonizował rynku opasek sportowych, to użytkownicy docenili nieco większy i bardziej czytelny ekran, pojemniejszy akumulator oraz przemyślane zmiany interfejsu. Niestety, debiutujący na polskim rynku model pozbawiony był modułów GPS i NFC. Użytkownicy zainteresowani monitorowaniem pokonanego dystansu i wygodnym płaceniem w sklepie wciąż musieli wspomagać się swoim smartfonem. Jedna z niedogodności przeszła dziś do historii, ponieważ do polskich sklepów trafiła nowa wersja opaski obsługująca płatności zbliżeniowe.

Xiaomi Smart Band 7 NFC Kompatybilność Android 6.0 i wyższy

iOS 10 i wyższy Ekran dotykowy 1,62", AMOLED, 192 x 490 px, 500 nitów Pojemność akumulatora 180 mAh (Li-Po) Czas pracy na pojedynczym ładowaniu do 14 dni Czas ładowania 2 godziny Łączność Bluetooth 5.2 BLE

NFC Stopień wodoodporności 5 ATM (do 50 m) Liczba trybów ćwiczeń 120 Regulowana długość opaski 160 - 224 mm Wymiary 46,5 x 21,7 x 12,25 mm Waga (bez paska) 13,5 g Cena premierowa 299 zł

Warto przypomnieć, że nie wszyscy posiadacze Xiaomi Smart Band 6 NFC mogli skorzystać z płatności zbliżeniowych, gdyż usługa Xiaomi Pay obsługiwała wyłącznie karty MasterCard. Ograniczało to liczbę zainteresowanych klientów, którzy nie zamierzali otwierać rachunku w innym banku wyłącznie na potrzeby opaski. Producent poinformował, iż wraz z debiutem Smart Band 7 NFC nawiązano współpracę z kolejnymi podmiotami finansowymi, dzięki czemu za zakupy zapłacą także użytkownicy posiadający karty Visa. Oficjalna cena nowego wariantu to 299 zł, a więc mamy do czynienia z podwyżką w wysokości 50 zł względem podstawowej wersji. Xiaomi Smart Band 7 NFC dostępny jest już w sklepie producenta oraz u autoryzowanych sprzedawców. Pełna lista obsługiwanych banków prezentuje się następująco:

Alior Bank (MasterCard)

Bank Pocztowy (MasterCard)

BNP Paribas (MasterCard)

BPS (MasterCard i Visa)

Credit Agricole (MasterCard i Visa)

Curve (MasterCard)

mBank (MasterCard i Visa)

Nest Bank (Visa)

PKO Bank Polski (MasterCard i Visa)

SGB-Bank (MasterCard)

VeloBank (MasterCard)

ZEN (MasterCard)

Źródło: Xiaomi