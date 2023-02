Redmi Smart Band 2 - niedroga opaska fitness debiutuje w Polsce. W tej cenie warto mieć ją na oku

Na sklepowe półki w naszym kraju trafiła właśnie inteligentna opaska Redmi Smart Band 2 od Xiaomi. Jako że mamy do czynienia z kolejną generacją tegoż modelu, to możemy spodziewać się kilku ulepszeń względem konstrukcji z 2020 roku. To, co rzuca się w oczy na starcie, to chociażby różnice wizualne, bowiem Smart Band 2 otrzymał zdecydowanie bardziej zaokrąglone rogi oraz krawędzie wyświetlacza.

Opaska Redmi Smart Band 2 pojawiła się w polskich sklepach w cenie 149 złotych. Jeśli chodzi o jej możliwości, to może specjalnego przełomu nie ma, ale do podstawowych zadań nada się jak najbardziej.

Wspomniany wyświetlacz jest ponadto o 10,5% większy, a mierzy dokładnie 1,47 cala przy rozdzielczości 175 x 320 pikseli. Jest to niezmiennie panel TFT uraczony hartowanym szkłem z powłoką zapobiegającą pozostawianiu odcisków palców. Jego jasność maksymalna ma wynosić zaś 450 nitów, co jest wartością niezłą (jak na tę klasę). Urządzenie (pastylka, bez opaski) mierzy 25 x 43 x 10 mm (szer. x wys. x gł.) przy wadze (już z opaską) 14,9 gramów, więc na nie powinno nam ono specjalnie ciążyć na nadgarstku.

Jeśli chodzi o akumulator, to postawiono tu na jednostkę o pojemności 210 mAh, która to ma wystarczyć na 14 dni pracy. Z kolei czas na pełne naładowanie ma wynosić ok. 2 godzin. No dobrze, a co też dokładnie jest w stanie zaoferować nam ów produkt prócz wyświetlania godziny? Całodzienny pomiar SpO2 i pulsu, krokomierz, wodoszczelność do 5 ATM, obsługę ponad 30 trybów treningowych oraz ponad 100 motywów graficznych. Opaska jest w stanie także monitorować jakość snu. Jak widać, przełomu technologicznego więc nie ma, a wszystko ostatecznie będzie się rozbijać o to, jak dokładne będzie zwracała pomiary, gdyż cena (149 zł za wersję czarną bądź "brudną" białą) zdecydowanie zachęca.

Źródło: Xiaomi