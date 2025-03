Huawei Watch Fit Special Edition – smartwatch z ekranem AMOLED zawitał do Polski. Sporo funkcji i przystępna cena

Żyjemy w czasach, w których noszenie urządzeń ubieralnych pokroju smartwatchy, jest czymś zupełnie naturalnym. Sprzęty te pozwalają nam na rozszerzenie funkcjonalności smartfona, a czasem dodają kilka opcji od siebie. Do ich całkiem sporego grona dołącza kolejny model: Huawei Watch Fit SE. Smartwatch ten jest nieco ulepszonym modelem swojego poprzednika - Huawei Watch Fit New - jednak mimo pewnych usprawnień, oferowany jest w identycznej kwocie.

Oferta smartwatchy firmy Huawei powiększyła się właśnie o model Watch Fit SE. Urządzenie zaoferuje nam AMOLED-owy ekran, sporo opcji personalizacji, a także możliwość pomiaru pulsu i saturacji.

Bohater dzisiejszego newsa zalicza się do smartwatchy, choć swoimi wymiarami bliżej mu do obecnych smartbandów. Na froncie znajdziemy 1,64-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 456 x 280 px. Przy tej wielkości wyświetlacza, możemy liczyć na bardzo dobrą jakość obrazu. Jednak największe wrażenie robi akumulator (choć nie sama pojemność wynosząca 180 mAh), a mówiąc dokładniej - szybkość jego ładowania. Po pięciu minutach tego procesu uzyskamy dodatkowe 24 godziny działania, natomiast naładowanie ogniwa do pełna zajmie 45 minut. Według producenta smartwatch będzie w stanie wytrzymać 6 dni na jednym ładowaniu, jednak ten czas skróci się połowę w przypadku włączonego Always On Display. Sprzęt okaże się odpowiedni dla większości osób, ponieważ zakres obwodu nadgarstka wynosi tu od 130 do 210 mm. Do wykonania paska standardowo posłużono się silikonem, z kolei do koperty - polimerem.

Huawei Watch Fit Special Edition Ekran 1,64" AMOLED 456 x 280 px, 326 PPI Rozmiar nadgarstka 130 - 210 mm Materiał paska Silikon Materiał koperty Polimer Czujniki 6-osiowy czujnik IMU (akcelerometr, żyroskop)

Optyczny sensor tętna Pomiary Puls, SpO2 Klasa wodoszczelności 5 ATM Łączność Bluetooth 5.2 BR+BLE, GPS Pojemność akumulatora 180 mAh Czas pracy Maksymalnie - 9 dni

Normalnie - 6 dni

Z włączonym AOD - 3 dni Ładowanie 5 min - 24 h

45 min do pełna Wersje kolorystyczne Czarny, różowy, niebieski Wymiary i waga 46 x 30 x 10,7 mm / 21 g (bez paska) Dodatkowe informacje Dostęp do ponad 10 tys. tarcz, Huawei TruSleep 3.0, Huawei TruSport, przeszło 100 trybów sportowych, powiadomienia, latarka, stoper, zdalny robienie zdjęć, kontrolowanie odtwarzacza muzyki, funkcja "Znajdź telefon", pogoda, minutnik, fazy księżyca, alarmy Cena 399 zł

Do naszej dyspozycji jest również moduł Bluetooth 5.2 oraz GPS, więc bez problemu zobaczymy dokładną trasę, którą przebiegliśmy. Na pokładzie znalazł się optyczny sensor tętna, a także możliwość zbadania naszego poziomu nasycenia krwi tlenem. Smartwatch możemy bez obaw zanurzyć w wannie z wodą dzięki klasie wodoszczelności 5 ATM. W kwestii personalizacji sprzętu otrzymujemy do dyspozycji przeszło 10 tys. tarcz, które jesteśmy w stanie zmieniać. Dodatkowo możemy wybrać jedną z trzech dostępnych wersji kolorystycznych - czarny, różowy, niebieski. Jeśli chodzi o dalszą specyfikację, to urządzenie oferuje nam te same funkcje, które dostępne są u rywali, a więc: pomiar snu, ponad 100 trybów sportowych, dostęp do powiadomień itd. Cena Huawei Watch Fit SE została ustalona na 399 zł i jest on już dostępny do kupienia w polskich sklepach z elektroniką - także online.

