Huawei Watch D będzie mierzył ciśnienie krwi oraz robił EKG. Smartwatch pojawi się jeszcze w tym miesiącu

Huawei w bieżącym roku dosłownie zasypał nas nowymi smartwatchami. Jednym z ostatnich, a przy okazji bardzo udanych modeli jest Huawei Watch GT 3, a na horyzoncie majaczy już kolejne urządzenie. Huawei Watch D - bo tak nazwano nadchodzący smartwatch - wyglądem przypomina jednak bardziej model Huawei Watch Fit, a więc zegarek o bardziej sportowym zacięciu. Wszystko ze względu na prostokątną, nie zaś okrągłą kopertę. Osoby, które preferują smartwatche o okrągłych tarczach mogą być więc zawiedzione, bowiem Huawei Watch D jawi się jako urządzenie przełomowe. No, może nie innowacyjne, ale w zakresie portfolio tej marki na pewno przełomowe.

Huawei Watch D będzie mierzył ciśnienie krwi oraz robił EKG. Smartwatch pojawi się już 23 grudnia, choć niestety póki co wyłącznie w Chinach.

Huawei potwierdziło, że badający ciśnienie oraz EKG smartwatch pojawi się na dwa dni przed Bożym Narodzeniem. Niestety, póki co termin ten dotyczy wyłącznie Chin. Wiele wskazuje jednak na to, że ostatecznie Watch D pojawi się także na pozostałych rynkach, więc warto go wypatrywać. Firma chwali się przy okazji, że zegarek otrzymał certyfikację urządzenia medycznego klasy II, dzięki czemu Huawei może sprzedawać ów smartwatch na własnym rynku właśnie ze wspomnianymi funkcjami pomiaru ciśnienia tętniczego oraz EKG. Certyfikat został wydany przez Chińską Agencję ds. Żywności i Leków.

Dotychczasowe informacje na temat urządzenia wskazują, że pozostałe jego parametry i funkcje nie będą odbiegać od dotychczasowych smartwatchy marki Huawei. Będzie więc pracował na systemie HarmonyOS i najpewniej mierzył saturację krwi, tętno, jakość snu, stres, a także oferował tryby sportowe. Na resztę szczegółów musimy poczekać do 23 grudnia, a póki co możemy przyjrzeć się pierwszym zdjęciom zegarka, które trafiły już do sieci.

