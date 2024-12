Huawei MateBook 14 2024 oraz MateBook X Pro 2024 - nowe laptopy, które oferują ekrany OLED i układy Intel Meteor Lake

Do sprzedaży w Polsce wkroczyły dwa nowe modele laptopów od marki Huawei. Najciekawszą propozycją jest Huawei MateBook X Pro 2024, ponieważ ten wariant wyróżnia się swoją niezwykle cienką konstrukcją, świetnym ekranem Flexible OLED oraz przydatnymi funkcjami. Przystępniejszy cenowo jest jednak Huawei MateBook 14 2024, który również oferuje panel OLED, a przy tym daje dostęp do jednego z układów Intela z rodziny Meteor Lake i zapewnia wsparcie dla rysika.

Właśnie odbyła się polska premiera nowych laptopów od firmy Huawei. Największe wrażenie (nie tylko cenowe) robi model Huawei MateBook X Pro 2024, który jako jeden z pierwszych oferuje panel Flexible OLED, a zarazem może się pochwalić naprawdę smukłą konstrukcją i dobrą wydajnością. Jego tańszy brat także nie ma się czego wstydzić.

Omówienie wręcz trzeba zacząć od flagowego laptopa marki Huawei, czyli modelu MateBook X Pro 2024. Tegoroczna edycja oferuje nam 14,2-calowy panel Flexible OLED, który do tej pory był używany głównie w składanych smartfonach. Zapewnia on świetną jasność szczytową (do 1000 nitów), 120-hercowe odświeżanie, a jego rozdzielczość wynosi 3120 x 2080 pikseli. Dobre wrażenie robi również konstrukcja, która ze względu na materiały, z jakiej ją wykonano, jest przyjemna w dotyku, a na dodatek może się pochwalić swoją smukłością - w najcieńszym miejscu złożony laptop ma zaledwie 4 mm, natomiast ogólnie wyróżnia go grubość 13,5 mm. Warto wspomnieć także o touchpadzie, który oprócz obsługi gestów został wyposażony w silniczek wibracyjny, co na pewno przełoży się na lepsze odczucia podczas użytkowania. Za wydajność odpowiadać będą układy z serii Intel Meteor Lake, nawet 32 GB pamięci RAM oraz maksymalnie 2 TB nośnik SSD. Laptop może się pochwalić systemem nagłośnienia, więc bardzo dobrze sprawdzi się choćby do oglądania filmów. Świetną funkcją jest możliwość szybkiego odłączenia zasilania od kamery internetowej, dzięki czemu nie musimy się martwić o swoją prywatność. Z ofertą promocyjną i resztą parametrów możemy się zapoznać poniżej.

Huawei MateBook 14 2024 Huawei MateBook X Pro 2024 Procesor Intel Core Ultra 5 125H (14C/18T)

4 P-Core + 8 E-Core + 2 LP E-Core

Intel Core Ultra 7 155H (16C/22T)

6 P-Core + 8 E-Core + 2 LP E-Core

Intel Meteor Lake

TDP do 40 W (Core Ultra 7) Intel Core Ultra 7 155H (16C/22T)

Intel Core Ultra 9 185H (16C/22T)

6 P-Core + 8 E-Core + 2 LP E-Core

Intel Meteor Lake

TDP do 40 W Zintegrowany układ graficzny Intel ARC Graphics Intel ARC Graphics Dedykowany układ graficzny Brak Pamięć RAM 16 GB 16/32 GB Magazyn danych 1 x SSD: 512 GB lub 1 TB 1 x SSD: 1 lub 2 TB Ekran 14,2" 2880 x 1920 px, OLED (3:2)

120 Hz, dotykowy, 450 nitów, 1000000:1 14,2" 3120 x 2080 px, Flexible OLED (3:2)

120 Hz, dotykowy, 1000 nitów, 1000000:1 Złącza 1 x HDMI

1 x USB typu C

1 x Audio-Jack 3,5 mm

2 x USB 3.2 Gen 1 typu A 1 x USB typu C

2 x Thunderbolt 4 Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Audio 2 głośniki + 2 mikrofony 6 głośników + 4 mikrofony Kamera internetowa Full HD (1920 x 1080 px) Akumulator Litowo-polimerowy, 70 Wh Ładowarka Brak informacji 90 W Wymiary i waga 312,6 x 226,8 x 14,5 mm / 1,31 kg 310 x 222 x 13,5 mm / 980 g System Windows 11 Home 64-bit Dostępność 4 czerwca 2024 roku Dodatkowe informacje Wsparcie dla rysika M-Pencil 3. generacji - Oferta promocyjna Do 30 czerwca 2024 roku:

Core Ultra 5 125H 16/512 GB - 3999 zł

Core Ultra 7 155H 16 GB / 1 TB - 4999 zł Do 30 czerwca 2024 roku:

Core Ultra 7 155H 16 GB / 1 TB - 7999 zł + 3-letnia GW Cena Core Ultra 5 125H 16/512 GB - 4499 zł

Core Ultra 7 155H 16 GB / 1 TB - 5499 zł Core Ultra 7 155H 16 GB / 1 TB - 8499 zł

Core Ultra 9 185H 32 GB / 2 TB - 10999 zł

Huawei MateBook 14 2024 to równie ciekawy laptop, który pod wieloma względami pozytywnie zaskakuje. Ponownie możemy liczyć na panel OLED (choć już nie tak dobry, jak w droższym modelu), który oprócz dobrych parametrów zaoferuje wsparcie dla rysika. Do wyboru otrzymamy jeden z układów Intela z rodziny Meteor Lake, natomiast w przypadku pamięci RAM i nośnika danych wartości (pojemność) będą analogicznie mniejsze o połowę w stosunku do wersji "X Pro". Konstrukcja jest też nieco grubsza, więc znalazło się miejsce na port HDMI i gniazdo Audio-Jack 3,5 mm. Urządzenie zapewni jednak tak samo pojemny akumulator, a przy tym ma całkiem przystępną cenę (rzecz jasna wszystko zależy od osobistych preferencji, gdyż ten laptop niespecjalnie nada się do gier wideo — za to z powodzeniem sprawdzi się jako domowe centrum rozrywki oraz do pracy).

Huawei MateBook X Pro 2024

Huawei MateBook 14 2024

Źródło: Huawei