Test Huawei MateBook D 16 2022 - Premiera multimedialnego laptopa z procesorem Intel Core i7-12700H

Około miesiąc temu informowaliśmy o premierowych notebookach od firmy Huawei, które zaprezentowano na rodzimym rynku. Mowa o Huawei MateBook D 16 2022, MateBook 16s 2022, MateBook D 14 2022 oraz MateBook 14 2022. Dwa pierwsze z wymienionych modeli raptem po miesiącu zostają wprowadzone na polski rynek, a tak się dobrze składa, że MateBook D 16 2022 gości u nas już od kilku tygodni. Względem poprzednika zmieniło się kilka rzeczy, ale nie każda zmiana została przeze mnie przyjęta na plus.

Huawei MateBook D 16 2022 w najnowszej wersji wykorzystuje nie tylko zauważalnie mocniejsze procesory Intel Alder Lake-H, ale także wprowadza nową klawiaturę, a także zmienia położenie kamery internetowej. Koniec z dziwacznym umiejscowieniem kamerki i dotyczy to zarówno testowanego modelu MateBook D 16 2022, jak również nieco droższego i lepiej wyposażonego MateBooka 16s. Kolejną zmianą jest nowy ekran o proporcjach 16:10, zamiast panoramicznych 16:9. Czy wszystkie te zmiany spowodują, że nowy MateBook D 16 2022 będzie najlepszym wyborem wśród 16-calowych laptopów? Wiele rzeczy gra tutaj całkiem nieźle, ale nie byłbym sobą gdybym tradycyjnie także trochę nie ponarzekał. Zwłaszcza, że jest na co.

Huawei MateBook D 16 2022 to najnowszy laptop producenta. Względem poprzednika zaszło kilka zmian. Wprowadzono mocniejszy procesor Intel Alder Lake-H, ekran o proporcjach 16:10, a kamerę w końcu przeniesiono nad matrycę, dodatkowo wykorzystując lepszy sensor o rozdzielczości 1080p.

Notebook Huawei MateBook D 16 2022 wykorzystuje zupełnie nowe procesory Intel Alder Lake-H, które są pierwszą generacją, w której znajdziemy hybrydową architekturę x86. Procesory 12. generacji używają dwóch typów rdzeni - Performance (architektura Golden Cove), gdzie znacząco przebudowano rdzeń, wprowadzając największe zmiany od czasu prezentacji po raz pierwszy rdzenia x86 Skylake (6. generacja Intel Core). Rdzenie Performance są dodatkowo wspomagane przez bardziej energooszczędne rdzenie Efficient - oferują one IPC na poziomie rdzenia x86 z 10. generacji Comet Lake, jednocześnie pobierając zauważalnie mniej energii w porównaniu do dużych rdzeni Performance. W testowanym modelu znajdziemy 14-rdzeniowy i 20-wątkowy procesor Intel Core i7-12700H ze zintegrowanym układem graficznym Intel Iris Xe Graphics. Współczynnik Processor Base Power w modelu Huawei MateBook D 16 2022 wynosi 40 W, z kolei Max Turbo Power to już 64 W - wartości te są zatem znacząco obniżone względem tego, co znajdziemy w wielu innych laptopach z układami Alder Lake-H.

Laptop wyposażono także w zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe Graphics (Intel Gen.12), który po raz pierwszy całkowicie odcina się od starszych architektur i bazuje na zupełnie nowej architekturze Xe. Intel Iris Xe Graphics jest przedstawicielem najsłabszej linii Xe-LP (Low Power), które mają wbudowane maksymalnie 96 jednostki EU (execution units). Przekłada się to na obecność łącznie 768 procesorów strumieniowych. Zintegrowany układ Iris Xe Graphics wykorzystuje pamięć RAM w dalszym ciągu, podczas gdy dedykowana karta Intel Iris Xe MAX Graphics (Intel DG1) posiada 4 GB własnej pamięci LPDDR4x. Nowy Intel Xe-LP cechuje się także niższym zużyciem energii i wykorzystaniem tego samego procesu technologicznego, określanego jako Intel 7 (10 nm). Moc obliczeniowa układu iGPU to 2,07 TFLOPS. W przypadku zintegrowanego układu graficznego, wydajność np. w grach będzie także mocno uzależniona od przepustowości, a więc od taktowania pamięci RAM. W przyszłości Iris Xe Graphics będzie także wspierał rozwiązanie producenta o nazwie XeSS z pomocą instrukcji DP4a (INT8), co może dodatkowo wpłynąć na wydajność we wspieranych grach.