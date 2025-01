Huawei MateBook X Pro 2024 otrzymał procesory Intel Meteor Lake oraz ekran OLED o proporcjach 3:2

Huawei posiada obecnie kilka serii notebooków, począwszy od najbardziej podstawowych modeli Huawei MateBook D, aż po flagowe utrabooki Huawei MateBook X Pro. Ten ostatni doczekał się solidnego odświeżenia, jednak na razie sprzęt dostępny jest wyłącznie w Chinach. Spodziewamy się, że tegoroczna wersja urządzenia trafi do Polski w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Huawei MateBook X Pro 2024 to pierwszy laptop producenta z nowymi procesorami Intela, a sama firma reklamuje sprzęt jako konkurenta dla Apple MacBook Air.

Huawei MateBook X Pro 2024 to pierwszy ultrabook w ofercie firmy, w którym znajdziemy najnowsze procesory Intel Meteor Lake. Na dokładkę otrzymamy również ekran OLED o proporcjach 3:2.

Huawei MateBook X Pro 2024 otrzymał procesory Intel Meteor Lake w postaci Intel Core Ultra 7 155H (TDP 28 W) oraz Core Ultra 9 185H (TDP 40 W, a więc nieco obniżone względem oficjalnej specyfikacji). Za wyświetlanie obrazu odpowiada zintegrowany układ graficzny Intel ARC Graphics z 8 blokami Xe-Core, wspomagany przez 16 lub 32 GB RAM LPDDR5X (dokładne parametry pamięci nie zostały podane). Za magazyn danych odpowiada nośnik SSD na złączu M.2 i zgodny z magistralą PCIe 4.0 x4. Deklarowane pojemności to 1 lub 2 TB.

Huawei MateBook X Pro 2024 Procesor Intel Core Ultra 7 155H (16C/22T)

Intel Core Ultra 9 185H (16C/22T)

6 P-Core + 8 E-Core + 2 LP E-Core

Intel Meteor Lake / Intel 4 + TSMC N5

TDP do 40 W (Core Ultra 9) Zintegrowany układ Intel ARC Graphics / 8 Xe-Core / Xe-LPG Osobny układ - Pamięć RAM 16 lub 32 GB RAM LPDDR5X, Dual Channel Magazyn danych 1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe: 1 TB lub 2 TB Ekran 14,2" 3120 x 2080 pikseli

OLED, 3:2, dotykowy

Do 1000 nitów, ~100% DCI-P3, 120 Hz Złącza 2x Thunderbolt 4

1x USB typu C (do ładowania laptopa / PD do 140 W)

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Bezprzewodowa: Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 Audio 6 głośników + 4 mikrofony Kamera internetowa Full HD (1920 x 1080) Akumulator Litowo-polimerowy, 70 Wh Wymiary 310 x 222 x 13,5 mm Waga 980 gramów System Windows 11 Home 64-bit Cena 11999 juanów - Core Ultra 7 / 16 GB / 1 TB

12499 juanów - Core Ultra 7 / 32 GB / 1 TB

14999 juanów - Core Ultra 9 / 32 GB / 1 TB

Huawei MateBook X Pro 2024 otrzymał także zaktualizowany ekran o przekątnej 14,2", rozdzielczości 3120 x 2080 pikseli i proporcjach 3:2. Jest to panel OLED o jasności maksymalnej sięgającej 1000 nitów, ze 100% pokryciem przestrzeni barw DCI-P3 oraz 120 Hz częstotliwością odświeżania. Ultrabook posiada na pokładzie także trzy porty USB-C, w tym dwa zgodne z Thunderbolt 4 a jeden obsługujący ładowania laptopa mocą do 140 W. Nie brakuje także m.in. kamery Full HD, sześciu głośników oraz czterech mikrofonów. Wbudowany akumulator litowo-polimerowy ma pojemność 70 Wh, a waga ultrabooka to 980 gramów. Huawei MateBook X Pro 2024 wejdzie do sprzedaży w Chinach już 18 kwietnia, a jego ceny sięgają od 11999 juanów do 14999 juanów, są zatem wyższe w porównaniu do dotychczasowych modeli. W Polsce wariant na 2023 rok celował z kwotą 9999 złotych, więc w tym roku spodziewane jest już przekroczenie pułapu 10 000 złotych dla topowej konfiguracji z Intel Core Ultra 9 185H.

Źródło: Huawei