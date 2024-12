Test Lenovo IdeaPad Pro 5i-16 - multimedialny laptop z Intel Core Ultra 5 125H, Intel ARC Graphics i w dobrej cenie

Pomału do sprzedaży wchodzą kolejne laptopy wyposażone w procesory Intel Core Ultra 1. generacji z rodziny Meteor Lake. Premierowo testowaliśmy m.in. ASUS Zenbook 14 (jeszcze w grudniu 2023 roku), a w styczniu mieliśmy okazję sprawdzić także MSI Prestige 16 AI Evo. Dotychczasowe testy laptopów z Meteor Lake mają swoje wspólne mianowniki - duży potencjał zintegrowanego układu graficznego Intel ARC Graphics oraz bardzo dobre osiągi na zasilaniu akumulatorowym. Dzisiaj przychodzimy do Was z kolejnym testem, tym razem tańszego multimedialnego notebooka Lenovo IdeaPad Pro 5i-16 Gen.9. Korzysta on z procesora Intel Core Ultra 5 125H oraz również całkiem pojemnego akumulatora o pojemności 84 Wh. W testach sprzęt ten wypadł bardzo dobrze, oferując dość korzystną relację ceny do możliwości i specyfikacji.

Autor: Damian Marusiak

Lenovo IdeaPad Pro 5i-16 Gen.9 to najnowsza generacja popularnego notebooka multimedialnego. Wspomniany procesor Intel Core Ultra 5 125H korzysta tutaj z 14 rdzeni, w tym czterech rdzeni typu Performance (Redwood Cove), ośmiu rdzeni Efficient w bloku Compute Tile (Crestmont) oraz dodatkowych dwóch rdzeni Low Power Efficient (Crestmont), ulokowanych w bloku SoC. Całość domyka zintegrowany układ Intel ARC Graphics z 7 blokami Xe-Core i 896 procesorami strumieniowymi (nie jest zatem to jakoś bardzo mocno obcięta wersja względem Core Ultra 7 oraz Core Ultra 9) oraz 32 GB pamięci RAM LPDDR5X 7467 MHz. Tak, Lenovo tym razem nie dziaduje na pamięci, a konfiguracje dostępne w Polsce na dzień dobry oferują już 32 GB RAM-u, choć oczywiście lutowanego (wszak mowa o LPDDR5X). Dobre jest także wyposażenie, na czele z 16-calowym wyświetlaczem IPS o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli oraz ze 120 Hz częstotliwością odświeżania. Notebook kosztuje 4999 złotych i jest dostępny od ręki, czego nadal nie można powiedzieć chociażby o laptopach z procesorami AMD Ryzen 7040HS/U.

Lenovo IdeaPad Pro 5i-16 Gen.9 to najnowsza wersja popularnego, multimedialnego notebooka. Tym razem wyposażony został w procesor Intel Core Ultra 5 125H oraz 32 GB pamięci LPDDR5X 7467 MHz.

Procesory Intel Meteor Lake składają się z czterech osobnych kafelków: Compute Tile, Graphics Tile, SoC Tile oraz IO Tile, a każda z nich została zaprojektowana z myślą o energooszczędności. Compute Tile jest zoptymalizowany pod maksymalną wydajność rdzeni CPU; Graphics Tile pod wydajność w środowisku 3D, z kolei SoC Tile został przygotowany z myślą o zoptymalizowaniu mocy danego układu. SoC Tile jest określany przez Intela czymś w rodzaju energooszczędnej wyspy i to właśnie ten kafalek w dużej mierze ma odpowiadać za wysoką sprawność energetyczną. Zawiera on w sobie m.in. 2 ultra oszczędne rdzenie Crestmont, które odpowiadają za lekkie zadania w komputerze, do których nie są potrzebne mocniejsze rdzenie. Gdy system operuje tylko na tych dwóch rdzeniach, cały Compute Tile z pozostałymi rdzeniami może zostać całkowicie uśpiony, w ten sposób np. zwiększając czas pracy na zasilaniu akumulatorowym, a SoC aktywuje go tylko wtedy, gdy jest to niezbędne.

Intel Core Ultra 7 155H Intel Core Ultra 5 125H Intel Core i5-1340P Intel Core i7-1360P Generacja Meteor Lake Meteor Lake Raptor Lake Raptor Lake Architektura Redwood Cove (CPU)

Crestmont (CPU)

Xe-LPG (GPU) Redwood Cove (CPU)

Crestmont (CPU)

Xe-LPG (GPU) Raptor Cove (CPU)

Gracemont (CPU)

Xe-LP Raptor Cove (CPU)

Gracemont (CPU)

Xe-LP (GPU) Litografia Intel 4 (CPU)

TSMC N5 (GPU) Intel 4 (CPU)

TSMC N5 (GPU) Intel 7 Intel 7 Rdzenie / wątki 16C/22T 14C/18T 12C/16T 12C/16T Konfiguracja rdzeni 6C/12T - P-Core

8C/8T - E-Core

2C/2T - E-Core (SoC) 4C/8T - P-Core

8C/8T - E-Core

2C/2T 0 E-Core (SoC) 4C/8T - P-Core

8C/8T - E-Core 4C/8T - P-Core

8C/8T - E-Core Taktowanie bazowe 3,8 GHz (P-Core)

1,8 GHz (E-Core) 3,3 GHz (P-Core)

? GHz (E-Core) 1,9 GHz (P-Core)

1,4 GHz (E-Core) 2,2 GHz (P-Core)

1,6 GHz (E-Core) Taktowanie Turbo 4,8 GHz (P-Core)

3,8 GHz (E-Core) 4,5 GHz (P-Core)

3,6 GHz (E-Core) 4,6 GHz (P-Core)

3,4 GHz (E-Core) 5,0 GHz (P-Core)

3,7 GHz (E-Core) Układ graficzny Intel ARC Graphics Intel ARC Graphics Intel Iris Xe Graphics Intel Iris Xe Graphics Budowa iGPU 8 Xe-Core

1024 SP 7 Xe-Core

896 SP 80 EU

640 SP 96 EU

768 SP Taktowanie iGPU Do 2250 MHz Do 2200 MHz Do 1500 MHz Do 1500 MHz Kontroler pamięci DDR5 5600 MHz

LPDDR5X 7467 MHz DDR5 5600 MHz

LPDDR5X 7467 MHz DDR4 3200 MHz

LPDDR4X 4267 MHz

DDR5 4800 MHz

LPDDR5 6400 MHz DDR4 3200 MHz

LPDDR4X 4267 MHz

DDR5 4800 MHz

LPDDR5 6400 MHz Maks. RAM Do 96 GB (DDR5)

Do 64 GB (LPDDR5X) Do 96 GB (DDR5)

Do 64 GB (LPDDR5X) Do 64 GB Do 64 GB Układ AI Intel NPU Intel NPU - - TDP (PL1) 28 W 28 W 28 W 28 W PL2 64 W 64 W 64 W 64 W

Pierwsza generacja procesorów Core Ultra oparta została na architekturze Redwood Cove (Performance) oraz Crestmont (Efficient). Redwood Cove charakteryzuje się m.in. 6-io drożnym dekoderem x86, przebudowanym cache L1-I (zamiast 32 KB 8-Way (8 ścieżek śledzących) od teraz jest to 64 KB 16-Way / 16 ścieżek śledzących). Jednostka FPU z kolei jest w stanie wykonać maksymalnie o 40% więcej instrukcji w jednym cyklu w porównaniu do Golden Cove. Względem tego ostatniego zwiększono również pojemność cache L2 z 1.25 MB do 2 MB (jednocześnie jest to jednak taka sama pojemność jak w Raptor Cove z układów Raptor Lake). Z kolei rdzenie Crestmont oferują bardziej rozbudowany predyktor, a także rozszerzoną telemetrię dla usprawnienia działania funkcji Intel Thread Director. Crestmont oferuje m.in. 64 KB cache L1-I oraz 32 KB cache L1-D (opcjonalnie z obsługą korekcji błędów ECC) oraz do 2 MB cache L2. Dzięki szerszemu dekoderowi instrukcji, możliwe jest przyspieszenie obliczeń operujących na dużych ilościach kodu. Rdzeń Efficient-Crestmont oferuje ponadto dokładne przewidywanie rozgałęzień dzięki zwiększonej historii takowych rozgałęzień oraz powiększonym rozmiarom struktur.