Delta Force - zwiastun obiecującej gry bazującej na filmie Black Hawk Down od Ridleya Scotta. Debiut Early Access

Sporo mamy ostatnio mocnych premier. Dopiero co na rynek wszedł STALKER 2, a grudzień również ma w zanadrzu co nieco. Indiana Jones od studia MachineGames pokaże, co potrafi, ale chyba najbardziej błyszczy Path of Exile 2. Wciąż jednak pozostaje jeszcze parę innych tytułów, w tym robiące naprawdę dobre wrażenie Delta Force. Gra free-to-play została już wstępnie ograna przez część osób, pojawił się też świeży trailer, no i mamy premierę Early Access.

Delta Force otrzymało jeszcze jeden materiał zapowiadający kampanię Black Hawk Down. Można również sprawdzić pierwsze popremierowe opinie.

Seria Battlefield nie ma najlepszego okresu, co może być niezłą okazją dla konkurencji. Z takiego założenia wyszło Team Jade, a materiały z ich najnowszej gry mogły jak dotąd wstępnie przyciągnąć część graczy. Dosłownie pod premierę wczesnego dostępu (określanego jako PC Open Beta) wypuszczono trailer jednego z bardziej promowanych elementów rozgrywki. Chodzi oczywiście o Black Hawk Down, mającego wiernie odtwarzać dla niejednego kultowy film Ridleya Scotta z 2001 roku. I wygląda on naprawdę dobrze:

Na tym etapie pierwsi gracze zdążyli już wyrazić swoją opinię na temat gry na Steamie. W chwili pisania tego newsa uzbierało się już ponad pięć i pół tysiąca głosów, które są dość silnie podzielone, bo niemalże w stosunku 50-50. Wielu chwali klimat i oprawę gry, a także mapę oraz udaną optymalizację. Pojawiły się nawet pojedyncze głosy o zdominowaniu najnowszych odsłon Battlefielda czy Call of Duty. Ale po drugiej stronie barykady trafia się też ostra krytyka. Mówi się o drętwym gameplayu, braku własnego stylu z podkreśleniem, że całość szybko się nudzi. Cóż, zagrać można za darmo, więc pozostaje co najwyżej wyrobić sobie opinię samemu.

