Delta Force: Hawk Ops będzie korzystać z Unreal Engine 5. Pojawiła się zapowiedź poświęcona kampanii single player

TiMi Studios nie należy do zespołów, które zbyt często chwalą się efektami pracy w trakcie tworzenia gier. Nawet w przypadku, kiedy starają się ożywić jedną z najbardziej zasłużonych gier gatunku. Niemniej jednak to, co udostępnili jak dotąd, pozwoliło przynajmniej wierzyć, że znajdują się na dobrej drodze do sukcesu. Informacji o dacie premiery wciąż jeszcze się niestety nie doczekaliśmy, za to interesujących materiałów trochę się znalazło.

Delta Force: Hawk Ops otrzymało nową zapowiedź. Deweloperzy ukazali kilka kadrów z Unreal Engine 5 z kampanii bazującej na Black Hawk Down.

Już materiały zamieszczone chociażby pod koniec lutego wyglądały całkiem widowiskowo. W końcu mamy do czynienia nie z byle rebootem, a podrasowanym wariantem kultowej gry z początku XXI wieku, gdzie przenosimy się do niedalekiej przyszłości (a konkretnie 2035 roku), by wziąć udział w konflikcie zaktualizowanym o tamtejsze realia geopolityczne. Na pewno na starcie zastanawiać może model free-to-play, ale przynajmniej twórcy obiecują kompleksowy produkt dający zarówno multiplayer, jak i singlową rozgrywkę. A na tej drugiej skupione jest nowe wideo.

Tym razem nie ujrzeliśmy może fragmentów dynamicznych potyczek, ale za to TiMi Studios podrzuciło całkiem konkretne widoki - niezwykle realistyczne kadry mające pochodzić z kampanii Black Hawk Down. To oczywiście demonstracja i finalna wersja wcale nie musi tak wyglądać (jak w przeszłości niejednokrotnie bywało przy niejednym projekcie), mimo to krajobrazy napędzane przez Unreal Engine 5 mają prawo robić wrażenie. Oby przynajmniej rzeczona kampania trzymała wyższy poziom niż np. najnowszego Call of Duty...

Źródło: DSOGaming