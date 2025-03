Delta Force: Hawk Ops - nadchodzi nowe otwarcie kultowej serii. Kinowy zwiastun zapowiada efektowną walkę w przyszłości

Minęło już sporo czasu, odkąd pierwsza odsłona Delta Force pojawiła się na rynku, niewątpliwie wyznaczając pewne standardy w gatunku. Jak wiemy od zeszłego roku, po latach pojawi się kolejna część serii, a zajmie się nią ekipa z TiMi Studios, do tej pory w głównej mierze pracująca nad grami mobilnymi. Wciąż brakuje dokładnej daty premiery, ale teraz wreszcie można przyjrzeć się nowym i całkiem zresztą efektownym materiałom.

Delta Force: Hawk Ops otrzymało widowiskowy zwiastun prezentujący przede wszystkim tło rozgrywki i wysoki poziom graficzny.

Warto odnotować, że ta gra wieloosobowa będzie w modelu free-to-play. To swojego rodzaju reboot "jedynki", ale przeniesiony do roku 2035. W zupełnie nowych klimatach geopolitycznych i z supernowoczesnym wyposażeniem na podorędziu trafimy do Mogadiszu, gdzie czeka nas masa ulicznych potyczek. Na razie wygląda na to, że deweloperzy będą chcieli połączyć ze sobą ducha kultowej serii z kilkoma nowoczesnymi rozwiązaniami i dynamiczną rozgrywką. Z pewnością szykuje się najbardziej efektowna odsłona.

Najważniejsze pytanie brzmi oczywiście, czy Hawk Ops będzie godnym spadkobiercą serii, a nie kolejnym jej wadliwym, futurystycznym ujęciem spod znaku Battlefield 2042. Nowy trailer pokazał kilka ciekawych zabawek, które mogą uatrakcyjnić rozgrywkę - narratorem całości jest zaś wyraźny antagonista tej pozycji. Czekają nas starcia PvPvE, gdzie zmierzymy się w walce o łupy ze sztuczną inteligencją i innymi graczami, na pewno pojawi się też czyste PvP - duże drużynowe starcia na lądzie, morzu i w powietrzu. Do dyspozycji będziemy mieli także cztery klasy: specjalizujący się w bezpośrednich starciach szturmowiec, atakujący na dystans snajper, medyk, a także inżynier, pozwalający na wdrażanie mniej konwencjonalnych metod wykorzystujących nowoczesną technologię. Poniżej wspomniany kinowy zwiastun, a także zapowiedź sprzed pół roku, gdzie można wstępnie ocenić rozgrywkę:

Źródło: Delta Force Game (Youtube)