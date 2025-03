The Forever Winter - kooperacyjny shooter z elementami survival horroru od twórców Wiedźmina 3 i Horizona na zwiastunie

Fun Dog Studios to nowa ekipa, którą warto jest obserwować - zwłaszcza jeżeli kogoś interesują kooperacyjne pozycje. Jest ich na pęczki, w związku z czym naprawdę trudno jest wyłowić w morzu przeciętności coś naprawdę wartościowego. Zespół tworzą bowiem weterani pracujący przy chociażby serii Wiedźmin, Mass Effect, Killzone czy Horizon. A na razie dostaliśmy wstępną, ale całkiem obiecującą zapowiedź ich pierwszego projektu.

The Forever Winter to taktyczny kooperacyjny shooter posiadający elementy survival horroru, gdzie mierzymy się z wielkimi maszynami.

Mroczna przyszłość świata, rozdartego pomiędzy dwiema militarnymi potęgami, bezlitośnie wykorzystującymi najnowocześniejszą technologię, w tym AI i hybrydy ludzi z maszynami, by walczyć o dominację w skażonym środowisku. I teraz być może najważniejsze: gracz nie znajduje się po żadnej z tych stron. Wcielamy się w przedstawicieli populacji, która znalazła się po złej stronie lufy i niezależnie od tego, na kogo w danym momencie trafiają, tak czy inaczej są outsiderami. Kluczem nie jest walka o zwycięstwo, a przetrwanie.

Jeśli chodzi o dotychczasowe informacje, zdecydowanie najciekawiej brzmi specjalny system obejmujący naszych wrogów. Okażą się mieć własne cele oraz plany, do tego operować będą w skoordynowanych grupach, powinniśmy się także po nich spodziewać reagowania na nasze działania. Nieraz na polu bitwy pojawią się górujące nad nami, wielopiętrowe kolosy, na które sama broń się raczej nie przyda, co zmusi nas do taktycznego myślenia. Data premiery jeszcze nie została podana, ale jak na razie trzeba przyznać, że sam design The Forever Winter prezentuje się imponująco. Pozostaje czekać na pierwsze konkrety z rozgrywki.

Źródło: IGN (Youtube), Steam