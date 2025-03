Kingmakers - z karabinem maszynowym wśród średniowiecznych rycerzy. Zapowiedź szalonej gry akcji z przenoszeniem się w czasie

Pamiętacie jeszcze Armię ciemności z 1992 roku, kiedy to bohater serii Martwe zło przeniósł się w czasie do średniowiecznej Anglii, by walczyć z demonicznymi siłami? Ale poza tym jego shotgun (przepraszam, boomstick) nauczył też pokory niejednego rycerza. Pod pewnymi względami zbliżony koncept szykuje studio Redemption Road Games, ale skupia się bardziej na quasi-historycznym odwzorowaniu wojennych działań z dodatkiem współczesnych zabawek.

Kingmakers to nadchodząca gra akcji wymieszana ze strategią, w której jako przybysz z przyszłości staramy się wybudować swoje królestwo w średniowiecznym okresie, ocalając przy tym przyszłość.

Niejednokrotnie zdarzało się, gdy do pozycji umiejscowionej w szeroko pojętym średniowieczu dorabiano mody pozwalające na użycie broni palnej. W przypadku Kingmakers nie jest to konieczne, jako że stanowi to istotę fabuły. Mamy wejść w rolę podróżnika w czasie, który pragnie ocalić własny okres przed upadkiem. Z krótkich ujęć można wywnioskować, że przyszłość nie wygląda zbyt różowo. Najważniejszym jednak elementem jest zestawienie nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu z feudalnym krajobrazem.

Jak wynika z informacji na koncie twórców, cofniemy się do Anglii 1461 roku, czyli bardzo ciekawych czasów - w końcu Wojna Dwóch Róż zobowiązuje. Kingmakers łączyć będzie elementy akcji ze strategią, a wielkie bitwy toczyć można solo lub korzystając z trybu kooperacji. Poniższy trailer obiecuje wiele satysfakcjonującej zabawy - nieczęsto na starcie mamy opcję łączenia średniowiecznego oręża ze snajperką, karabinem maszynowym czy granatnikiem, przejeżdżając przez pobojowiska samochodem bądź po prostu ostrzeliwać je z helikoptera. Premiera ma się odbyć jeszcze w tym roku, a w międzyczasie możemy spodziewać się playtestów.

Źródło: IGN (Youtube), Steam