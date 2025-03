Hi-Fi Rush - świetnie oceniana rytmiczna gra akcji już wkrótce zadebiutuje na PlayStation 5

W marcu na konsolach PS5 nastąpi premiera hitu Bethesda Softworks oraz Tango Gameworks. Hi-Fi Rush, tytuł z 20 najwyższymi możliwymi ocenami recenzentów, umieszczony na ponad 50 listach „Najlepszych gier 2023 roku”, to zwariowana gra akcji osadzona w kolorowym świecie, w którym wszystko napędzane jest rytmem muzyki. Posiadacze konsol PlayStation mogą szykować się na bój w rytm muzyki. Już na starcie będą mieć dostęp do całej zawartości gry.

Już od 19 marca posiadacze konsol PlayStation 5 będą mogli wreszcie nabyć Hi-Fi Rush, jedną z bardziej cenionych gier 2023 roku.

Hi-Fi Rush to jeden z ciekawszych zwrotów akcji na rynku, tytuł bowiem opracowało Tango Gamerworks, do tej pory znane z wypuszczenia Ghostwire: Tokyo, a wcześniej serii The Evil Within. Jeśli chodzi o rozgrywkę, wszystko kręci się tam wokół rytmu, włącznie z sekwencjami walki. W odróżnieniu od tradycyjnych gier rytmicznych, muzyka nie narzuca tu graczowi ruchów, jakie może wykonać. Dzięki temu można cieszyć się pełną swobodą rodem z gier akcji. Działania w zgodzie z rytmem nagradzane są jednak wzmocnieniem siły ataku.

Bohaterem Hi-Fi RUSH jest Chai, samozwańcza gwiazda rocka ze starym odtwarzaczem, który omyłkowo wlutowała mu w serce pewna nikczemna korporacja produkująca roboty... uznając potem Chaia za „defekt”. Mając na karku korporacyjny personel wyższego szczebla i armię robotów, nasz bohater musi stanąć do rytmicznej walki, by pokonać pozbawioną skrupułów firmową wierchuszkę i uciec, korzystając z pomocy zebranej po drodze ekipy sprzymierzeńców. Na ścieżkę dźwiękową gry składają się licencjonowane utwory kultowych zespołów rockowych, takich jak Nine Inch Nails i The Black Keys. Gra studia Tango Gamerworks będzie dostępna na PlayStation 5 od 19 marca, a już teraz można ją nabyć na platformach Xbox Series X|S i PC poprzez Sklep Microsoft, Steamie i Epic Games Store.

