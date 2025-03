Borderlands otrzymał pierwszy trailer. Cate Blanchett jako Lilith oraz Jack Black jako robot Claptrap

W ostatnich latach pojawiło się kilka głośniejszych ekranizacji różnych gier, a najpopularniejsze okazały się pozycje od Sony: Uncharted, The Last of Us (we współpracy z HBO), Gran Turismo oraz Twisted Metal (we współpracy z platformą Peacock). Za kilka miesięcy do kin trafi kolejna ekranizacja, tym razem Borderlands. Kto kojarzy gry, ten powinien już mniej więcej wiedzieć, czego się spodziewać. Wytwórnia Lionsgate opublikowała pierwszy trailer produkcji. W filmie zagrało kilka naprawdę głośnych nazwisk Hollywood.

Wytwórnia Lionsgate opublikowała pierwszy trailer filmu Borderlands. Przedstawia on m.in. aktorkę Cate Blanchett w głównej roli Lilith. Premiera widowiska odbędzie się 9 sierpnia 2024 roku.

Główną bohaterką filmu będzie Lilith, grana tutaj przez wysoce cenioną aktorkę Cate Blanchett. Niesławna łowczyni nagród powraca na Pandorę, która określana jest najdzikszą i najbardziej zwariowaną planetą w całym kosmosie. Jej nową misją jest zlokalizowanie córki Deukaliana Atlasa. W trakcie wykonywania zadania, do Lilith dołączy grupa niemniej charakterystycznych postaci (doskonale znanych fanom gier). Pojawi się bowiem m.in. Roland (Kevin Hurt), Tiny Tina (Ariana Greenblatt), Krieg (Florian Munteanu), Tannis (Jamie Lee Curtis). Towrzyszem będzie również "maskotka" całej serii, czyli robot Claptrap, któremu głos użyczył sam Jack Black.

Pierwszy zwiastun film daje nadzieję, że kinowy Borderlands będzie czymś w rodzaju połączenia Mad Maxa oraz Strażników Galaktyki. Nie brakuje widowiskowych scen, dość dobrej scenografii (oraz przyzwoitej jakości efektów specjalnych) oraz całkiem sporej dawki humoru. Premierę zaplanowano na 9 sierpnia tego roku i bardzo możliwe, że nadchodzący Borderlands będzie fajną, rozrywkową propozycją w tegoroczne wakacje. Za kamerą stoi Eli Roth, który ma na swoim koncie reżyserię takich produkcji jak Noc dziękczynienia, Zegar Czarnoksiężnika czy Knock, Knock (Kto tam?).

Źródło: Lionsgate