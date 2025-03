Nintendo Direct - wszystkie nowości z pokazu gier. Na konsolę Nintendo Switch zmierzają gry od Microsoftu i remake Epic Mickey

Najnowsze wydarzenie Nintendo Direct jest już za nami - dzięki niemu poznaliśmy wszystkie produkcje, jakie trafią lub już stały się dostępne na przenośnej konsoli Nintendo Switch. Ogłoszono dwa z czterech nadchodzących tytułów, które do tej pory były dostępne jedynie na konsolach Xbox i systemie Windows. Otrzymamy również całkiem dobrze wyglądający remake gry Epic Mickey (wydana pierwotnie na Wii), a także zestaw dwóch gier z serii Star Wars Battlefront.

Nie tak dawno Phil Spencer, a więc dyrektor generalny Microsoft Gaming, ogłosił, że na konsole Sony PlayStation 5 oraz Nintendo Switch trafią cztery gry, które do tej pory były zarezerwowane tylko dla ekosystemu Microsoftu. Będą to: Pentiment, Grounded, Sea of Thieves oraz Hi-Fi Rush. Transmisja Nintendo Direct ujawniła, że na Nintendo Switch pojawią się najpierw pierwsze dwa tytuły: analogicznie 22 marca i 16 kwietnia 2024 roku. Pozostając w wątku gier ekskluzywnych, konsola od Big N będzie mogła się pochwalić produkcją World of Goo 2, która zadebiutuje już 23 maja 2024 roku. Warto wspomnieć także o odświeżeniu klasycznej przygody Myszki Miki, a mianowicie Disney Epic Mickey: Rebrushed - niestety dokładnej daty premiery nie podano.

Wspomniane we wstępie kultowe przygody w uniwersum Gwiezdnych Wojen, to zestaw dwóch gier, które wejdą w skład ogłoszonego właśnie Star Wars: Battlefront Classic Collection. Jedną z najciekawszych nowości może się jednak okazać debiut gry Kingdom Come Deliverance. Oczywiście detale graficzne zostaną znacznie obniżone, natomiast interesujące jest to, jak konsola poradzi sobie z obsługą tej dość wymagającej gry. Reszta tytułów to pomniejsze produkcje, które moglibyśmy zaliczyć do segmentu „mini-gier” - może poza całkiem relaksującą grą Endless Ocean Luminous, w której wcielimy się w nurka przemierzającego morskie głębiny. Zapowiedzi jest więc całkiem sporo, a wszystkie możemy zobaczyć poniżej.

Grounded (16 kwietnia 2024 roku)

Ender Magnolia: Bloom in the Mist (2024)

Arranger: A Role-Puzzling Adventure (Lato 2024)

Unicorn Overlord (Demo dostępne, premiera 8 marca 2024 roku)

Monster Hunter Stories (3ds, (Lato 2024)

Disney Epic Mickey: Rebrushed (2024)

Shin Megami Tensei V: Vengeance (21 czerwca 2024 roku)

Star Wars: Battlefront Classic Collection (14 marca 2024 roku)

South Park: Snow Day! (26 marca 2024 roku)

Sword Art Online: Fractured Daydream (2024)

Gundam Breaker 4 (2024)

Super Monkey Ball: Banana Rumble (25 czerwca 2024 roku)

World of Goo 2 (23 maja 2024 roku - tytuł ekskluzywny)

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time (10 października 2024 roku)

Another Crab's Treasure (25 kwietnia 2024 roku)

Penny's Big Breakaway (Już dostępne)

Suika Game Multi-Player Mode Expansion Pack (Już dostępne)

Pepper Grinder (Demo dostępne, premiera 28 marca 2024 roku)

Pocket Card Jockey: Ride On! (Już dostępne)

Snufkin: Melody of Moominvalley (7 marca 2024 roku)

Tales of Kenzera: ZAU (23 kwietnia 2024 roku)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board! (26 kwietnia 2024 roku)

Kingdom Come Deliverance: Royal Edition (15 marca 2024 roku)

Contra: Operation Galuga (Demo dostępne, premiera 12 marca 2024 roku)

Pentiment (22 marca 2024 roku)

Endless Ocean Luminous (2 maja 2024 roku)

Źródło: Nintendo