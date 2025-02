Microsoft zwalnia twórców Hi-Fi Rush, po czym stwierdza... że firma musi tworzyć więcej tego typu gier

Działania firmy Microsoft często wydają się zupełnie pozbawione sensu. Jako przykład można podać ostatnie zamknięcie kilku zespołów, które zajmowały się tworzeniem gier. Wśród nich znalazło się studio Tango Gameworks, które opracowało naprawdę dobrze ocenianą grę Hi-Fi Rush. Zapewniła ona firmie Microsoft sporo zadowolonych graczy. Zaledwie dzień po dokonaniu wspomnianej redukcji etatów Gigant z Redmond ogłosił pracownikom, że potrzebują więcej takich gier.

Firma Microsoft zamknęła nie tak dawno cztery studia, które tworzyły dla niej gry. Jednym z nich byli twórcy produkcji Hi-Fi Rush, a więc Tango Gameworks. Planem firmy jest aktualnie... tworzenie tak samo dobrych, nietypowych gier.

Produkcja Hi-Fi Rush została wydana pod koniec stycznia 2023 roku przez wspomniane studio Tango Gameworks, które do tej pory tworzyło bardziej mroczne gry (The Evil Within, Ghostwire: Tokyo). Po raptem czterech miesiącach mogła się ona pochwalić dotarciem do 3 mln graczy. Sam Microsoft bardzo przychylnie wypowiadał się na jej temat i wielokrotnie podkreślał znaczenie tak ciekawych gier dla branży. Tymczasem 7 maja 2024 roku doszło do zamknięcia czterech podległych pod studio Bethesda zespołów, w których znaleźli się omawiani twórcy Hi-Fi Rush. Zaledwie dzień po tym wydarzeniu szef Xbox Game Studios, Matt Booty, zorganizował wewnętrzne spotkanie dla swoich pracowników, na którym padły słowa: "Potrzebujemy mniejszych gier, które zapewnią nam prestiż i nagrody".

Stwierdzenie to jest o tyle ciekawe, że Hi-Fi Rush było właśnie takim tytułem. Przez rok swojego istnienia gra otrzymała bowiem wiele nagród, a Microsoft określał ją mianem "przełomowego hitu zarówno dla firmy, jak i dla graczy". Tym bardziej dziwi fakt, że firma postanowiła pozbyć się "kury znoszącej złote jajka", a jednocześnie oczekuje, że pracownicy nadal będą tworzyć tak dobre gry. Warto także nadmienić, że studio Tango Gameworks było w trakcie prac nad kontynuacją gry Hi-Fi Rush (według raportu Bloomberga). Biorąc to wszystko pod uwagę, ciężko zrozumieć, co kierowało Microsoftem, że podjął tak zaskakujące działania.

