Microsoft niespodziewanie zamyka cztery studia. Pracę stracili twórcy uznanej gry Hi-Fi Rush, a Redfall przestaje być rozwijany

Przez branżę gier przechodzi kolejna fala zwolnień, choć tym razem dość nieoczekiwanych. Mowa bowiem o działaniach Microsoftu, które dotyczą zespołów podległych pod studio Bethesda Softworks, albowiem aż cztery z nich właśnie przestały istnieć. Zwolniona zostanie część załogi, z kolei pozostali pracownicy przeniosą się do innych oddziałów w firmie. Zmiany są dość zaskakujące, ponieważ ucierpiało nawet studio, które odpowiada za niezmiernie udane Hi-Fi Rush.

W szeregach Microsoftu doszło do kolejnych uszczupleń zespołów, które były odpowiedzialne za tworzenie gier. Prace nad Redfall zostały wstrzymane, a hity podobne do Hi-Fi Rush mają nikłe szanse na wyjście spod skrzydeł firmy.

Szef działu Xbox Games Studios, Matt Booty, wysłał maila do podległej mu załogi, w którym otwarcie wspomniał o zamknięciu czterech zespołów. Pierwszym z nich było studio Arkane Austin, które do tej pory odpowiadało za grę Redfall - nie otrzyma ona więcej aktualizacji, a więc nigdy nie doczeka się trybu offline. Nadal będzie można jednak toczyć rozgrywkę sieciową. Niektóre osoby z tego studia będą teraz pracować przy innych projektach Bethesdy. Następne w kolejce było Alpha Dog Studios, które miało swój wkład w mobilną grę Mighty Doom (tutaj serwery zostaną wyłączone 7 sierpnia 2024 roku, a gracze nie będą mogli dokonywać żadnych zakupów w grze). Jednak nie wspomniano o tym, czy jakikolwiek pracownik zostanie w firmie.

Z pewnością ogromnym zaskoczeniem dla wszystkich jest zamknięcie studia Tango Gameworks, które odpowiada za stworzenie serii The Evil Within, Ghostwire: Tokyo, czy wspomnianego już Hi-Fi Rush. Ta ostatnia gra była chwalona przez sam Microsoft, a przez wielu została uznana za najlepszy tytuł dla konsol Xbox. Z dnia na dzień prawdopodobnie wszyscy stracili pracę, wszak tu też nie wspomniano o tym, żeby jakikolwiek pracownik miał szansę dalej pracować. Ostatnim studiem, które zostało dotknięte "zmianami", jest Roundhouse Games. W tym wypadku cały zespół dołączy do ZeniMax Online Studios, z którym będzie pracować przy innych projektach. Rzecz jasna w związku z omawianą sytuacją w internecie wylała się fala krytyki, jednak i tak nie ma to większego znaczenia, gdyż nie przywróci to zdolnym pracownikom utraconej posady.

