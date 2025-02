Take Two poinformowało o zwolnieniach 5% pracowników, mimo że jeszcze niedawno deklarowano brak takich działań

W ostatnich miesiącach branża gier boryka się z kwestią masowych zwolnień. Przedsiębiorstwa, które wcześniej już zdecydowały się na spore cięcia to chociażby Microsoft, Sony czy Electronic Arts. Dość niespodziewanie ogłoszono dzisiaj, iż cięcia budżetowe nie ominą także wydawcy w postaci Take Two Interactive, którym zarządza obecnie Strauss Zelnick. Jest to o tyle zaskakująca informacja, bowiem jeszcze kilka tygodni temu ten sam CEO firmy deklarował, iż zwolnienia pracowników nie są rozważane w obecnym stanie działania wydawcy.

Take Two Interactive poinformowało o zwolnieniu około 5% spośród wszystkich pracowników, zatrudnionych w studiach przedsiębiorstwa. Mowa zatem o ponad 500 osobach i to pomimo wcześniejszych deklaracji Straussa Zelnicka, który wspominał że tego typu działania nie są planowane.

Take Two Interactive dołącza zatem do listy wydawców, którzy zdecydowali się na optymalizację kosztów poprzez zwolnienia pewnej części pracowników. Mowa w tym wypadku o 5%. Choć na pozór to niewiele, w rzeczywistości mowa o ponad 500 osobach (niektóre źródła podają dokładnie 579 ludzi). Dodatkowo wydawca zdecydował się na anulowanie bliżej nieokreślonej liczby gier, które były na różnych etapach produkcji, ale nie były nigdy oficjalnie ujawnione.

Take Two Interactive niedawno kupiło studio Gearbox Software za 460 milionów dolarów, tym samym dostając pełny dostęp nie tylko do zasobów ludzkich, ale chociażby i marki Borderlands. Jednocześnie firma przygotowuje się do gorącego dla siebie okresu, gdzie na rynek trafi GTA 6. Najnowsza produkcja Rockstar Games jest obecnie najbardziej wyczekiwanym tytułem w branży gier i wydawca może być pewny, że gra przyniesie olbrzymie wręcz zyski. Tym bardziej dziwi, że akurat Take Two zdecydowało się na taki krok, zwłaszcza że ta sama firma jeszcze niedawno deklarowała, że optymalizacja kosztów może odbyć się bez konieczności zwalniania ludzi.

