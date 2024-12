GTA 6 wchodzi w ostatni etap produkcji. Premiera wyczekiwanej gry w 2025 roku wydaje się być niezagrożona

W grudniu ubiegłego roku, studio Rockstar Games oficjalnie ujawniło grę Grand Theft Auto VI oraz zaprezentowało pierwszy trailer. W nowej części przyjdzie nam zwiedzać cały stan Leonida, na czele z miastem Vice City, skąpanym w neonowym świetle. Pierwszy zwiastun gry potwierdził także wstępny rok premiery - 2025. Gra trafi na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series, jednak od momentu publikacji trailera, Rockstar całkowicie zamilkł w temacie GTA 6. Najnowsze informacje na temat stanu produkcji wskazują, że tytuł nie powinien zaliczyć dodatkowych obsuw i premiera faktycznie nastąpi w przyszłym roku. W parze z tą wiadomością pojawiła się także pewna prośba producenta, skierowana do pracowników...

Jason Schreier z serwisu Bloomberg opublikował artykuł potwierdzający, iż wyczekiwana gra Grand Theft Auto VI wchodzi w ostatni etap produkcji, skupiający się na ogólnym dopieszczeniu wszystkich mechanik oraz eliminacji napotykanych błędów. Informacja została potwierdzono bezpośrednio u Rockstara, a ostatni etap produkcji ma na celu doprowadzenie gry do stanu jakości, który będzie satysfakcjonujący dla developera. Wygląda na to, że premiera GTA 6 w 2025 roku wydaje się być niezagrożona, a nam pozostaje wyczekiwać nowych materiałów z gry.

Ze względu na wchodzenie w ostatni i bardzo ważny etap produkcji nowego GTA, studio Rockstar poinformowało pracowników, by ci powrócili (począwszy od kwietnia) do swoich biur, do pracy stacjonarnej przez pięć dni w tygodniu. Według słów Jennifer Kolbe ze studia Rockstar, które zostały wysłane do pracowników (ci nie są zbytnio zadowoleni z decyzji developera), powrót do biura ma na celu przede wszystkim wprowadzenie odpowiedniej produktywności oraz poprawę zabezpieczeń. Na ten ostatni powód powoływane są przypadki wycieków danych z września 2022 roku oraz grudnia, kiedy to trailer gry przedostał się do sieci wcześniej, niż życzyłoby to sobie studio Rockstar Games.

NEW: Rockstar Games is asking all of its employees to return to the office five days a week starting in April for security and productivity reasons as they enter the final stretch of development on Grand Theft Auto VI. (Employees are not thrilled.) https://t.co/GWniqzHA8H