Delta Force: Hawk Ops - kolejny zwiastun obiecującej strzelanki. Wybuchowy i efektowny tryb Havoc Warfare

Biorąc pod uwagę przynajmniej rozwój czołowych marek w gatunku, raczej niewiele osób pokusiłoby się o stwierdzenie, że wojenne FPS-y przeżywają złoty wiek. Świadczą o tym potknięcia serii Battlefield, a także kontrowersje związane z Call of Duty: Modern Warfare III (połączenie ze świetną sprzedażą tego ostatniego daje iście irytującą mieszankę). Ale na boku swój projekt free-to-play tworzy TiMi Studios. I jak na razie wygląda to całkiem nieźle.

Delta Force: Hawk Ops otrzymało jeszcze jedną zapowiedź z fragmentami rozgrywki. Skupiają się one na trybie Havoc Warfare.

Premiera Delta Force: Hawk Ops ma się odbyć dopiero w przyszłym roku, ale już teraz można się zapisać na pecetowe testy alfa, które rozpoczną się jutro. Deweloperzy co jakiś czas rzucają nam kolejne skrawki materiałów (w tym wstępną zapowiedź), choć trudno powiedzieć, żeby robili specjalnie agresywną kampanię. Dotychczasowe trailery cechowały się bardzo ładną oprawą graficzną i pewnym odejściem od korzeni franczyzy. Najnowszy ponownie pozwala nam spojrzeć na to i owo, z naciskiem na jeden z trybów: Havoc Warfare:

Wygląda na to, że związani dotąd z mobilnym rynkiem twórcy starają się budować swoją pozycję w oparciu o pewne niedobory na rynku - ewentualnie słaby okres poszczególnych znaczniejszych potentatów. Na mniej więcej takiej zasadzie Havoc Warfare jest trybem skonstruowanym w dużej mierze pod fanów Battlefielda. Oględnie mówiąc, to walka o dominację na dużych mapach o zróżnicowanym ukształtowaniu i sporej liczbie pojazdów naziemnych, nawodnych czy powietrznych. Dwa zespoły będą się starały zdobyć konkretne przyczółki na mapie, a same starcia - jak wskazuje na to powyższy zwiastun - nie będą pozbawione dynamiki. Więcej odpowiedzi dostaniemy zapewne na Open Alpha Testing.

Źródło: IGN (Youtube)