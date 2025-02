Game Informer - koniec najstarszego pisma o grach w Stanach Zjednoczonych. Zamknięta została również strona internetowa

33 lata działalności. Czymś takim pochwalić się może niewiele magazynów. Ale wszystko się kiedyś kończy. Pogłębiający się kryzys jak dotąd tyczył się przede wszystkim gamedevu, ale najwyraźniej w ostatecznym rozrachunku nie tylko w naszym kraju pojawiają się problemy związane z tą dziennikarską częścią branży. Ponad dziesięć lat temu Game Informer został zakupiony przez GameStop. Wygląda na to, że teraz końca dobiega pewna era.

Game Informer, aktywny od 1991 roku magazyn o grach wideo, został oficjalnie zamknięty. Tyczy się to także portalu internetowego.

Upadające pisma to w obecnych czasach rzecz na dłuższą metę nieunikniona. Z tym, że w najnowszym przypadku mówimy o magazynie mającym ponad trzy dekady na karku. Tym samym ostatnim rozdziałem Game Informera będzie 367 numer, na którego okładce znajduje się Dragon Age: The Veilguard. Zgodnie z informacjami podanymi przez Kotaku, oficjalną informację o zamknięciu długowiecznego magazynu redakcja otrzymała na porannym spotkaniu zorganizowanym przez władze GameStop. Co najmniej jeden pracownik miał być na urlopie.

The Final Level: Farewell from Game Informer ️ pic.twitter.com/tmrEB2TE7U — Game Informer (@gameinformer) August 2, 2024

Członkowie Game Informera podziękowali za lata pracy w piśmie w zbiorczych komunikatach czy to na ich stronie, czy w mediach społecznościowych. Niestety każdy adres URL portalu przekierowuje do strony z pożegnaniem, jednocześnie odbierając dostęp do wieloletnich zbiorów wywiadów czy recenzji będących ważną częścią środowiska. Zamknięto najdłużej utrzymujący się w USA magazyn i zarazem jeden z ostatnich utrzymujących się tego typu branżowych przedsięwzięć na świecie. Bezpośrednia tego przyczyna nie jest znana.

