Humble Games kończy działalność w atmosferze kontrowersji. Wszyscy pracownicy zostali zwolnieni

Ostatnich kilkanaście miesięcy nie było zbyt udanych dla branży gier wideo. Przetoczyła się bowiem przez nią fala redukcji etatów i wiele wskazuje na to, że proces ten nie dobiegł jeszcze końca. Zwolnienia objęły także pracowników Humble Games. Należący do Humble Bundle podmiot znany jest z działalności wydawniczej na rynku gier niezależnych. Niestety wraz ze zwolnieniami podjęto decyzję o jego całkowitym zamknięciu. Nie zabrakło przy tym kontrowersji.

Zwolnienia w branży gier były ostatnio czymś powszechnym. Największe z nich przeprowadził Activision Blizzard, ale redukcji etatów było dużo więcej. Do tego grona dołączyło teraz Humble Games. To właśnie ten podmiot odpowiadał za wprowadzenie na rynek takich gier niezależnych, jak Prodeus, Slay the Spire czy Signalis. Choć oficjalny komunikat działu wydawniczego Humble Bundle mówi jedynie o restrukturyzacji, a nie o zakończeniu działalności, to sygnały docierające od jego byłych pracowników są dużo bardziej pesymistyczne. Twierdzą oni bowiem, że zwolniono praktycznie wszystkich spośród kilkudziesięciu pracowników działu, co wskazuje na to, że wkrótce zakończy on swoją działalność. Takie stanowisko prezentuje między innymi była menadżerka ds. rozwoju biznesu Humble Games - Nicole Kwan. Przedstawiciel Humble Games w odpowiedzi zaprzeczał jednak tym doniesieniom. Okazuje się jednak, że do zamknięcia działu rzeczywiście dojdzie, a "restrukturyzacja", o której jest mowa ma po prostu polegać na przeniesieniu wszystkich rozpoczętych projektów do zewnętrznej firmy. Potwierdza to między innymi nagranie rozmowy telefonicznej, do której dotarł portal Aftermath.

Na Humble Bundle spadła olbrzymia fala krytyki za błędy w komunikacji. Dotyczy to zwłaszcza braku odwagi, żeby likwidację działu wydawniczego nazwać po imieniu. Wywołało to też podejrzenia, że oficjalny komunikat został napisany przez sztuczną inteligencję. Na taką możliwość wskazał między innymi dyrektor wydawniczy Larian Studios - Michael Douse. Warto odnotować, że likwidacja istniejącego od 2017 roku Humble Games ma nie wpłynąć w żaden sposób na działalność Humble Bundle, które znane jest między innymi z oferowania stosunkowo tanich paczek gier, wspierających także działalność charytatywną. Warto przypomnieć, że Humble Bundle od 2017 roku należy do spółki Ziff Davis, czyli właściciela między innymi serwisu IGN oraz wielu innych portali poświęconych komputerowej rozrywce.

Źródło: Eurogamer, Aftermath